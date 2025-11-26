中國12月上映台灣抗日片《賽德克·巴萊》 日片在中遭撤檔

電影《賽德克·巴萊》的上下部，定12月12日、13日在中國上映。翻攝網路



台灣2011年電影《賽德克·巴萊》今天（11/26）宣布，下月12日在中國上映。中國近日與日本關係緊張，幾部日本片遭延後上映或提前下檔，此時迎來描述「霧社事件」的台灣抗日片，其意不言可喻。

日本首相高市早苗本月7日的「台灣有事」言論引發中國怒火，中國上週宣布2部排定檔期的日本電影：《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》延後上映；已上映的《鬼滅之刃無限城篇》提前下檔。

原定近期在中國上映的兩部日本電影《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》（左圖）、《工作細胞》上週（11/17）傳出臨時遭撤檔。翻攝網路

在日本電影遭下架時，台灣2011年發行的抗日片《賽德克·巴萊》首度以上下部的形式，登陸中國大銀幕。澎湃新聞等媒體報導，魏德聖執導的《賽德克·巴萊（上）》於12月12日登中國院線，下部於隔日（12/13）上映。

廣告 廣告

《賽德克·巴萊》講述1930年、日本殖民時期，發生於現南投縣仁愛鄉大同村霧社，賽德克族的莫那．魯道領導族人對日本人發動攻擊的「霧社事件」。

中國媒體盛讚本片在全球影壇屢獲肯定，先後提名威尼斯影展金獅獎、角逐奧斯卡最佳外語片，在豆瓣得到8.9高分，又猛誇電影預告和海報。

電影《賽德克·巴萊》的上下部，定12月12、13日在中國上影。翻攝網路

媒體指預告磅礡呈現「面對日軍，他們無懼生死，只為守護祖先獵場與民族尊嚴。一句『可以輸去身體，但一定要贏得靈魂』的誓言，燃起一段不屈的抗日鬥爭！」

至於海報，中國媒體指以極具張力的左右構圖，預示上下兩部的史詩脈絡。左側是日軍侵入村落，年輕莫那．魯道眼中燃燒著憤怒火焰；右側，雨幕籠罩著蕭條的村落，暮年的莫那．魯道眼神如鷹，身後那道彩虹，是抗日反侵略的不屈象徵。

兩側畫面形成強烈對比，將台灣人「從屈辱隱忍到奮起反抗的靈魂歷程凝於一刻，一場為信仰與尊嚴而戰的宏大史詩，即將在銀幕上恢弘開啟」。

更多太報報導

赴日旅遊注意！ 東京擬收3%住宿稅「不設金額上限」

中國頻發布航行警告！黃海南部「射擊試驗」一週 禁止駛入

為台槓上中國，日本憂美國靜悄悄？高市：川普說我隨時可call他