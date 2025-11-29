中國12月怒砍日中航線900航班 日網友笑了：那增加台日航班吧

即時中心／徐子為報導



中日關係持續緊張，有日媒報導，中國籍航空公司12月要取消超過900架次飛往日本的航班，受影響的機場達13座，其中，又以關西機場最為嚴重，有626個航班被取消。不過此消息轉至日本最大論壇「5ch」後，引來日本網友一片叫好，狂喊「謝謝習近平」。有人認為，有台灣遊客願意來就沒問題，甚至有網友進一步建議「相對地，把往返台灣的航班增加吧！」





根據日本媒體《產經新聞》報導 ，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國政府本月14日警告公民暫時不要前往日本，並開始縮減飛往日本班機。12月原定飛往日本的5548個航班中，有904個航班被取消，佔總數的16%，而該數字更比2天前統計增加了3倍。



該消息被轉至「5ch」後，日本網友看來並不擔心，紛紛留言：「感謝習近平！」還有網友留言表示：「所得較高的台灣人願意來，那就沒問題」、「總覺得在觀光地，有禮貌的中華系（遊客）增加了。會不會是台灣人呢？」「既然中國都說不要來了，那就這樣吧。相對地，把往返台灣的航班增加吧！」



針對來日中國籍旅客大幅下降，不少網友留言笑稱：「這樣蠻好的」、「現在這裡人少又舒服，真好，哈哈」、「我希望他減少更多」、「旅遊將更加順暢，我很高興能徹底斷絕中國客」、「我住在旅遊景點，可以明顯看出中國人的數量正在減少。雖然也有會說中文的人，但他們很可能是台灣人。另外，西方遊客的數量增加了」、「快抓住國內旅遊的最後機會」。



還有網友表示：「中國很努力了，但只減少了16%航班，乾脆斷交吧」、「直接取消5548個航班吧」、「可以降到剩16%嗎，不要只減少16%」。該話題目前在「5ch」持續熱議中，已超過千則留言。





