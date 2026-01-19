中國12月房價續跌 新屋中古屋均面臨庫存壓力

（中央社台北19日電）中國國家統計局今天公布12月70個大中型城市新屋與中古屋（商品住宅）價格，較11月與去年同期降幅皆擴大。陸媒指出，目前新屋和中古屋銷售仍面臨庫存壓力，價格調整仍待時日。

中國國家統計局官網今天發布，國家統計局城市司首席統計師王中華解讀2025年12月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據，70個大中城市商品住宅銷售價格較11月總體下降、較去年同期降幅擴大。

新屋方面，一線城市新屋價格年減1.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，上海上漲4.8%，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、4.8%和4.4%。二、三線城市新屋價格較去年同期分別下降2.5%和3.7%，降幅分別擴大0.3個和0.2個百分點。

與2025年11月相比，12月一線城市新屋價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，上海上漲0.2%，北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.6%和0.5%。二線城市新屋價格下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新屋價格下降0.4%，降幅與上月相同。

中古屋方面，一線城市中古屋價格年減7.0%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.5%、6.1%、7.8%和5.4%。二、三線城市中古屋價格較去年同期均下降6.0%，降幅分別擴大0.4個和0.2個百分點。

與2025年11月相比，12月一線城市中古屋價格下降0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.3%、0.6%、1.0%和0.6%。二、三線城市中古屋價格較11月均下降0.7%，降幅均擴大0.1個百分點。

陸媒第一財經報導指，就目前的房地產運行情況來看，新屋和中古屋銷售仍面臨庫存壓力，價格調整仍待時日。尤其在全國70個大中城市，沒有一個城市中古屋價格較11月上漲。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，目前無論是新屋銷售去化的週期，還是中古屋的掛牌量及去化週期，大部分城市依然超過了合理區間，「房價穩定的壓力仍比較大。」

展望2026年樓市，李宇嘉認為，隨著中國已明確了「控增量、去庫存、優供給」的政策方向，樓市新增規模收縮的趨勢將在今年繼續存在。在「剛需轉向二手房和租賃」的趨勢日漸明顯的背景下，控制增量是緩解庫存壓力，平衡供求關係，進而穩定房價和預期，實現樓市止跌回穩必經之路。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150119