中國12月進出口強勁 貿易順差近1.2兆美元續創紀錄

中國今天(14日)公布的數據顯示，中國2025年的出口強勁成長，貿易順差突破1兆美元創下新紀錄。在此同時，製造商準備迎接未來3年美國總統川普(Donald Trump)政府透過把美國訂單轉移到其他市場，減緩這個製造強國的成長步伐。

自從川普去年1月重返白宮以來，北京對新一輪關稅緊張的應對措施，已經使得中國企業把重心轉移至東南亞、非洲、拉丁美洲，藉此抵銷美國關稅的影響。

隨著北京試圖透過出口來應對長期低迷的房地產市場與疲軟的國內需求，創紀錄的貿易順差可能會進一步加劇其他經濟體對中國貿易行為與產能過剩問題的擔憂，以及他們對中國關鍵產品的過度依賴。

中國今天公布的海關數據顯示，2025年全年貿易順差達到1兆1890億美元，再度打破了去年11月首度突破1兆美元大關的紀錄。這個數字相當於一個世界前20大經濟體的國內生產毛額(GDP)，例如沙烏地阿拉伯。

中國海關總署副署長王軍在記者會上表示：「全球貿易增長動力似乎不足，中國外貿發展面臨的外部環境依然嚴峻複雜。」但王軍說，中國的貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強，外貿的基本盤依然穩固。

中國去年12月的出口額年增6.6%。高於去年11月的5.9%。路透社調查的經濟學家預測出口成長3.0%。

中國去年12月進口成長5.7%，去年11月為1.9%，優於預測的0.9%。(編輯：宋皖媛)