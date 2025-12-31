中國12月PMI50.1% 結束連8個月收縮重回擴張區間

（中央社台北31日電）中國國家統計局公布，12月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，結束連8個月的收縮，升至擴張區間，並高於預期。2025年製造業採購經理指數全年均值為49.6%，與去年基本持平。

據中國國家統計局官網，12月份，製造業PMI為50.1%，是4月份以來首次升至擴張區間。在調查的21個行業中有16個行業PMI較上月回升，相關企業生產經營情況有所改善。

路透報導指出，12月中國製造業PMI高於路透社調查中分析師預測的49.2%，可讓中國政府決策者感到樂觀，對達成今年5%左右的經濟成長目標，獲得一些信心。

中國國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧指出，生產指數和新訂單指數分別為51.7%和50.8%，比上月上升1.7個和1.6個百分點，特別是新訂單指數下半年以來首次升至臨界點以上，製造業產需兩端均較上月明顯擴張。

非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.7個百分點，非製造業景氣水平改善；綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升1.0個百分點，表明中國企業生產經營活動總體較上月擴張。三大指數均升至擴張區間，顯示中國經濟景氣水平總體回升。

另據央視新聞報導，2025年中國製造業採購經理指數全年均值為49.6%，與2024年全年均值基本持平。預計2026年在多個積極因素聯動推進下，製造業有望實現穩中有增。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141231