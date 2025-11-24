中國12條中日航線全停飛！航班取消率飆破2成，日本會再陷下個「經濟寒冬」？

日本首相高市早苗發表涉台言論之後，中日關係逐漸惡化！據陸媒《澎湃新聞》援引第三方出行平台航班管家DAST數據報導，截至24日10時，已有12條中日航線取消所有航班，涉及名古屋、福岡、札幌、大阪等地。監測數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率將在11月27日達到21.6%，為1個月以來最高值。

陸方勸阻赴日旅遊，中國航班與旅遊團同步急煞車



計劃航班量前20的航線中，取消率靠前的航線有天津濱海—關西國際（取消率為65.0%）、南京祿口—關西國際（59.4%）、廣州白雲—關西國際（31.3%）、上海浦東—關西國際（30.1%）、無錫碩放—關西國際（28.6%）。據上述監測數據顯示，中國大陸赴日周航班量1224班次。

日前，中國外交部、文化和旅遊部陸續發文，提醒中國公民近期避免前往日本，中國主要航空公司也陸續啓動機票退改保障措施。據央視新聞報導，針對日本首相高市早苗的錯誤言行，近期中國實施的一系列措施重挫日本經濟。一家總部位於東京的旅行社表示，中國旅遊團訂單取消量正急劇上升，「每天都有團體游訂單接連取消，這讓我們感到非常痛心」。

中國遊客不來，日本GDP恐失血2.2兆日圓？



日本經濟學家估計，如果赴日中國遊客數量大幅下降，日本國內生產總值恐被拉低0.36%，經濟損失合計高達2.2萬億日元（約合新台幣5000億元）。而負面影響正迅速蔓延至更多領域，中日多個交流活動被叫停、中方暫停進口日本水產品，日本經濟正走向一個充滿不確定性的寒冬。



報導稱，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。日本各界對高市言論給日本經濟、外交以及安全帶來的惡劣影響表示擔憂。

日本名古屋大學教授山本俊行表示，在如今的情形下，很多中國遊客不來日本旅遊，給日本旅遊業帶來了損失。此外，日本的汽車行業等也可能會失去中國這個龐大的市場。



