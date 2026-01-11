中國13歲生宿舍猝死校方竟偷運屍？左胸驚見「釘子大孔洞」真相引發網民怒火

[Newtalk新聞] 河南新蔡縣「今是清華園高級中學」驚傳離奇命案，1名13歲朱姓學生在宿舍斷氣，校方竟在未通知家長情況下企圖載走遺體。死者左胸出現釘子洞般的小破與嘴角滲血，引發社會譁然。新蔡縣官方今(11)日聲稱男童死於心臟疾病，胸口痕跡是檢驗造成，但說法仍難平息外界質疑。





根據各方消息指出，這起悲劇發生於本月8日，朱姓少年在校園內身亡後，校方隨即找來救護車打算把人載走。家屬聽聞噩耗後心碎不已，為了見孩子最後一面，不得不駕駛廂型車在路口攔截救護車，過程中赫然見到少年嘴角殘留血跡，且左側胸口還有個釘子般大小的孔洞，懷疑死因另有隱情。

隨著網路討拍與抨擊聲浪四起，新蔡縣府緊急成立調查小組介入，並對外宣稱，該名朱姓男學生是死於心因性猝死，至於家屬指控的左胸孔洞，是法醫在抽取血液樣本時留下的針孔，而嘴角流出的紅色液體，則是法醫在翻動大體檢查時產生的體液。





然而，官方這套解釋非但沒讓輿論降溫，反而點燃更多怒火。大批民眾在網路上質疑，校方在父母到場前就擅自找法醫相驗的流程完全不合常理。更有聲音指出，法醫進行相關檢驗照理應取得家屬同意，但在本案中父母明顯被排除在外，大眾紛紛喊話當局停止粉飾太平，必須提供家屬一個真相。

