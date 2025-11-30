中國17歲少年「假退貨」詐1775萬 爽買手機名牌、遭判６年

中國一名17歲少年利用假退貨方式詐財，涉案金額達1775萬元台幣。Unsplash



中國一名17歲呂姓少年，涉嫌利用電商平台漏洞，通過租借帳號、偽造物流單號等方式，騙取一化妝品企業護膚品套裝，涉案金額超過400萬人民幣（約1775萬元台幣）。檢察官指保護未成年人合法權益，不意味「無條件從寬」，對他提起公訴，上海法院依詐騙罪判處6年徒刑。

中國澎湃新聞今天（11/30）報導，一間化妝品公司去年3月向上海公安局報案，指線上官方平台遭惡意虛假退貨，公安很快鎖定17歲呂姓少年犯案，將其抓獲。檢察機關指出因本案犯罪手法新、涉案金額高、電子證據雜、未成年犯罪等特殊情況，檢察機關提前介入引導公安機關偵查取證。

根據調查，少年家中有兄弟四人，父母為了給他更好教育，將他送到上海讀書，然而父母忙於生計，未曾給予足夠關注，他因遠離家人的孤獨感，越發渴望被關注及認可。報導也指出父母曾獎勵他一輛二手自行車，他騎著二手自行車穿行校園，看著同學的名牌自行車，心生羨慕。

少年一次網購退貨時，偶然發現可以在不退還物品的情況下申請退款，他於是開始差才，看著帳戶憑空生出的錢，心生僥倖，將非法所得拿來買最新款手機、名牌衣服、請朋友吃飯K歌；而當受害公司報警，他出風頭的虛榮日子也隨之結束。

上海市奉賢區檢察院未檢（未成年人刑事檢察）團隊負責人黃冰潔表示：「保護未成年人合法權益，並不意味著無條件從寬。」監察官將他起訴，法院判刑6年。

上海奉賢區檢察院另也指本案中的化妝品公司退貨審核機制不嚴、風險防控手段薄弱，檢察院對其發出「檢察建議書」，建議其建立多維度驗貨流程，強化實質驗收審核，加強技術防控，構建智能預警體系等，有效防範被侵權風險。

