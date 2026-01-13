中國2月辦APEC資深官員會議！外交部：目標平等參與、確保人身安全

記者陳思妤／台北報導

今年APEC峰會將由中國主辦，在廣東深圳召開，台灣能否順利與會受到關注。外交部今（13）日證實，今年第一次APEC資深官員會議將在2月1日至10日舉行，最高目標是平等參與，並確保與會人員人身安全，也希望中國作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐，還有APEC相關規定，平等對待台灣，確保我國與會人員人身安全。

外交部今天舉行例行記者會，外交部國際組織司長孫儉元說明，因為農曆過年的原因，今年第一次APEC資深官員會議比較早召開，將在2月1日至10日舉行，我國作為APEC的完全會員，一向是積極參與，所以即使今年是中國辦會，目標仍沒有改變，還是會做各項準備，積極參與APEC今年的各項會議。

孫儉元指出，目標除了提升在APEC能見度外，也希望在相關議題能跟其他會員交流，甚至扮演領導角色。他強調，最高目標是平等參與，第二是會確保與會人員人身安全，已經跟各方做密切溝通協調，也希望中國作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐，還有APEC相關規定，平等對待台灣，確保我國與會人員人身安全。

媒體追問，能確保會收到簽證？孫儉元回應，去年12月有到中國深圳開了第一次的非正式資深官員會議，這一年來跟各方針對入境中國安排做了很多溝通協商，目前有一個模式，但不方便說明，去年12月進去中國沒有受到打壓，入境跟出境都是安全順利。

