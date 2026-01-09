中國2歲童將「尿布煮海底撈火鍋」！網傻眼：上次撒尿賠994萬

國際中心／綜合報導

中國海底撈徐州雲龍萬達廣場門市近日爆出爭議，有網友曝光一段影片，指控一桌顧客未妥善看顧年僅2歲的幼童，竟讓孩子將用過的尿布直接丟進桌上的火鍋內，畫面曝光後迅速在網路上流傳。由於先前才發生17歲少年在海底撈鍋內小便，最終須賠償高達人民幣220萬元（約新台幣994萬元），這起「尿布丟鍋」事件也引發外界高度關注，也讓網友們討論監護人是否同樣面臨高額賠償。





孩子突然將手中的尿布往前一丟，直接落入桌上的鍋具中，還濺起湯汁。（圖／翻攝微博）

從流出的影片可見，幼童站在座位上，一旁男子疑似正在替孩子更換尿布，沒想到下一瞬間，孩子突然將手中的尿布往前一丟，直接落入桌上的鍋具中，還濺起湯汁，整個過程被同桌用餐者全程拍下。事後傳出影片疑似由幼童母親自行上傳，卻意外引爆網路輿論。根據中國媒《東方財經》報導，海底撈門市人員證實事件屬實，表示該桌相關鍋具已立即報廢，並同步報警處理。警方也已依規定，對當時在場的幼童監護人進行相應處置。





兩名17歲少年因惡作劇在海底撈火鍋內小便，法院判決其監護人須賠償人民幣220萬元（約新台幣994萬元）。（圖／翻攝微博）









由於不久前才有兩名17歲少年因惡作劇在海底撈火鍋內小便，法院判決其監護人須賠償人民幣220萬元（約新台幣994萬元），如今又發生幼童將尿布丟入鍋中的事件，也讓中國網友議論紛紛，直呼「前車之鑑就在眼前，上次撒尿賠人民幣220萬元（約新台幣994萬元），」、「難道家長不知道有人才賠人民幣220萬元（約新台幣994萬元）？」。

