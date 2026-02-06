中國2海警船又騷擾台灣！海巡一夜未眠 管碧玲怒轟：李貞秀要如何面對

李貞秀因為國籍問題而被討論。（鏡報李智為攝）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀近期因為國籍問題而備受熱議。海委會的預算和政策在內政委員會審查，海委會主委管碧玲今（6）日指出，中國2艘海警船進到東沙24浬騷擾台灣，事實上，昨日，海巡一夜未眠，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題」。

李貞秀因為國籍問題而被討論，內政部長劉世芳4日表態，未來李貞秀調閱密件與個資，內政部不會提供。李貞秀則回應，制度法規可以修正檢討，但不能因人設事，新住民不該被歧視，呼籲劉世芳停止政黨鬥爭。

李貞秀日前受訪時也拿出相關資料稱，有試圖辦理放棄中國國籍，但卻被發現根本亂填，被質疑只是過水跑流程，該事件至今仍持續延燒。

國籍問題持續延燒，管碧玲今天發文說，東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾台灣，事實上，昨日，海巡一夜未眠，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題」？

