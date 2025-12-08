中國2遊客在日名店違規謊稱「來自台灣」 店員1句話秒打臉

2位中國遊客違反「三嶋亭」店內規定，竟謊稱自己來自台灣，當場被店員打臉。（圖／翻攝Google Maps）

到國外旅遊時，遵守當地禮儀成為不少餐廳重視的基本要求。近日有一位網友在社群平台Threads分享經驗，指稱自己日前前往日本京都壽喜燒老字號餐廳「三嶋亭」用餐時，目睹兩位「中國口音」女子違反餐廳規定，甚至在與店員溝通時自稱「來自台灣」，引起爭議。

該名網友指出，「三嶋亭」對於用餐禮儀相當講究，例如禁止噴濃烈香水、禁止講電話、進入鋪有榻榻米的區域需穿著襪子等規定，旨在營造安靜舒適的用餐環境。多數顧客皆能遵守這些禮節。

然而，當天中午有兩位女子進入店內，未依規定穿著襪子，拍照時也數次使用閃光燈。根據原PO描述，兩人的言談明顯帶有「中國口音」，行為已影響現場氛圍。當店員出面詢問時，兩人竟聲稱自己「來自台灣」，不過店員也當場回應「妳們不像是台灣旅客」，戳破對方說法。

對此，該網友在貼文中表示不解與不滿，寫下「明明就『中國口音』在那給我裝成台灣人。不敢說台灣素質是多高啦，但不敢承認自己的國家是怎樣？」認為此舉不僅影響其他客人，也有損台灣形象。

事件經曝光後，引發網友熱議。有留言指出「所以這兩個女孩子在日本真正落實了台灣是獨立國家」、「重點是，日本人竟然分辨的出來，時代進步了」、「我絕對會插嘴去說她們不是台灣人」、「只好幫那兩位口國女子通報台獨了」、「中國真的很搞笑，一邊大中國人，一邊說自己是台灣人，笑死好可憐」。

也有網友分享類似經歷，表示曾在東京池袋遇到中國旅客討論此類話題，並提到有男子對同行女性說：「如果在路上遇到有人問你哪裡人，要說你是台灣人」，理由是「因為在地鐵上如果日本人聽到是中國人，就會對你態度很差」。

