中國2遊客惡搞日民宿！噁心畫面破千萬瀏覽

▲日本民宿工作人員在Threads上發文，曝光兩名中國女遊客退房後，髒亂噁心的畫面，破千萬次瀏覽。在遊客與民宿達成協議後現已刪文。（圖／翻攝自Threads）

[NOWnews今日新聞] 日本一位民宿工作人員在Threads上曝光，2個中國女遊客退房後，整個房間變成垃圾堆，噁心畫面在社群上瘋傳，瀏覽次數超過1000萬次，最終，民宿與遊客達成協議，相關貼文目前已經刪除，但仍引發中日網友熱議。

據《中央日報》日文版報導，北海道札幌某間民宿工作人員，日前在Threads上貼出一系列誇張的退房照片，可以看到房間內到處都是各式垃圾，包括吃剩的泡麵、用過的衛生紙、使用過的毛巾，廁所內部也是散落滿地的毛巾、垃圾、衛生紙，髒亂程度令人難以理解。

該名工作人員也說，「2名年輕的中國女性觀光客退房後，房間宛如垃圾場一般，內部凌亂到令人難以置信，實在無法理解她們是如何在這樣的環境中生活的」。

旅館工作人員也依規定，要求2名中國女遊客支付清潔費用，但她們一度拒絕支付，雙方發生爭執。

報導指出，該篇貼文在網路上迅速爆紅，瀏覽量超過1000萬次。在旅館與遊客達成協議後，該篇貼文已經被刪除。

不過，仍有許多日本網友在網路痛批：「中國遊客連基本的旅遊禮儀都不遵守」、「他們極度不衛生，請不要來」；中國網友也坦言這種狀況是「國恥」，但也有人說「不應該用國籍來概括遊客的行為」。

而在中國社群平臺微博上，有人說「怎麼會這樣。太沒教養」、「打掃乾淨和故意扔垃圾是兩個概念好吧」，但也有不少中國人傲慢說：「住酒店退房還要把房間打掃乾淨？」「不是收拾房間不是酒店的工作嘛？」「我花錢了為什麼還要我收拾？日本人這麼沒有契約精神的嗎？」「為什麼一到日本就變成沒素質了，小日本不應該反思一下嗎」。

