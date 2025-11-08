中國20省中度老齡化 東北最老

（中央社台北8日電）最新數據顯示，中國已全面進入中度老齡化社會，分析各省數據可見，去年有20個省達到中度老齡化標準。

香港明報今天報導，中度老齡化是指60歲及以上長者人口比重超過20%，或65歲及以上長者人口比重超過14%。截至2024年底，中國大陸60歲及以上長者人口為3.1億，占總人口的22%。

北京財經網近日根據中國國家統計局出版的「中國統計年鑑2025」，列出遼寧、上海、吉林、黑龍江、重慶、江蘇、天津等19個省市進入中度老齡化階段；而分析各地公布的統計數據可知，甘肅也進入中度老齡化社會。

在各省區中，以東北地區「最老」。遼寧65歲以上長者超過900萬人，占全省總人口的21.9%，已進入「重度老齡化」社會；吉林和黑龍江則位列第三、四位。

人口大省廣東排在倒數第三，尚屬「年輕」，65歲以上人口占總人口的10.18%。

中國人口學會副會長楊成鋼表示，東北的老齡化主要是年輕人口的省際遷出所造成。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141108