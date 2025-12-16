中國2010年來首次跌出德國前五大出口國

（德國之聲中文網）德國聯邦貿易與投資署（GTAI）預計，德國對中國的出口今年將暴跌10%，降至810億歐元。這將使中國在德國產品買家排名榜上位列第七，低於去年的第五位。統計顯示，中國被英國和意大利超越。這將是自2010年以來中國首次跌出德國客戶榜前五之列。

GTAI專家奧特（Christina Otte）向路透社解釋說，“一方面，中國國內市場正在走弱；另一方面，越來越多的德國供應商選擇在中國生產，而不是出口到中國。”因此，德國出口總額中，今年對華出口佔比降至5.2%，相比之下，2021年這一比例約為7.5%。

中國並非德國出口商面臨的唯一難題。根據GTAI的預測，今年德國對美國的出口也將暴跌7.3%，出口額略低於1500億歐元。盡管如此，美國仍將是德國商品最重要的出口市場，其次是法國（增長1.2%至1165億歐元）、荷蘭（增長2.6%至1121億歐元）和波蘭（增長5.8%至989億歐元）。

GTAI根據前三個季度的官方貿易數據預測，2025年德國整體出口額將增長0.6%，達到約1.6萬億歐元，連續第三年與2022年持平。

進口強勁增長 貿易順差下降

德國今年的進口額增長更為強勁，達到4.4%，為1.4萬億歐元，這將使德國的貿易順差降至1954億歐元，為2012年以來的最低水平（不包括受新冠疫情影響的2020年至2022年）。

由於從中國的進口額增長超過7%，達到約1680億歐元，佔德國進口總額的12%，德國對華貿易逆差將達到創紀錄的870億歐元。

（路透社）

作者: 德才