中國2021年起即限制船隻AIS資料存取 與高市早苗言論無關

網傳影片「高市早苗發表挺台言論後，數千艘中國船隻訊號消失」？

傳言挪用2021年《金融時報》報導影像進行錯誤推論

日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日緊張。網路流傳一段影片並搭配文字稱，《金融時報》整理出自高市早苗發表挺台言論後，數千艘中國船隻一夜之間將AIS系統關閉切換到了「幽靈模式」。經查，影片是金融時報2021年報導影像，中國自2021年限制公共AIS資料的存取，並未因高市早苗言論有所變化。



一、製作該報導的《金融時報》記者 Steve Bernard 表示，影片資料是2021年10月28日至11月8日的資料，並非近期資訊。



當時的報導內容指出，2021年中國以國家安全為由，封鎖外界對船舶位置資料的公開存取。因此中國船舶的自動識別系統 (AIS) 訊號數量從10月底每日1500 萬下降至11月初每日100萬。



二、專家指出，中國大陸自2021年起即限制公共AIS資料的存取，至今並未改變。中國大陸已發展自製的北斗定位系統，中國大陸船舶彼此之間能互相辨識，但台灣船隻則可能無法接收相關訊號，可能對海上交通安全造成影響。



三、航港局說明，船隻AIS資料消失的原因多元，常見包括設備故障、電源關閉，或船上同時設有多套系統而導致資訊不一致，單憑AIS訊號消失，不足以判定船隻有刻意或違法的行為。國際法亦未對未開啟AIS的船隻設有處罰規定，除非船舶已進入台灣轄管的海域範圍，否則不會主動監測在非轄管水域船舶是否開啟AIS系統。



中國自2021年至今封鎖外界對其船舶位置資料的公開存取，與高市早苗言論無關。傳言挪用2021年《金融時報》報導影像，錯誤推論、引人誤解。因此，為「易生誤解」訊息。

背景

11月7日日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日間關係緊張。

12月10日起，社群平台流傳影片並搭配英文文字宣稱，一夜之間數千艘中國船隻將AIS系統切換到了「幽靈模式」。影片畫面顯示10月28日至11月12日每日AIS的數字減少。

其後流傳的中文版本則進一步指出，此為金融時報整理的資料，並指出民兵船「大量關閉辨識潛伏起來」，訊號關閉的關鍵時間點在高市早苗發表挺台言論後，這些船才突然消失無蹤。

查核

查核點一：網傳圖片來源為何？

圖片源自於2021年金融時報報導，非近期資料

（一）將網傳圖片擷圖反搜，找到美國網路論壇Reddit2021年的討論，出現與傳言完全相同的影片。

進一步使用關鍵字檢索，可找到《金融時報》2021年11月24日報導標題為「中國封鎖存取船隻航運位置資訊（China blocks access to shipping location data）」，報導也有出現類似的影像。

《金融時報》報導指出，2021年中國以國家安全為由，封鎖外界對船舶位置資料的公開存取。中國水域船舶自動識別系統（AIS）訊號數量，從10月底每日約1500萬的，降至11月初每日僅100萬。中國官員表示，限制目的是阻止資料流向外國情報機構、公司和智庫來監視中國軍艦。

海事資料提供商說明，AIS資料減少已影響航運公司準確追蹤中國港口活動。戰略與國際研究中心的分析師認為，由於中國擁有其他追蹤系統，因此航行安全不太可能受到影響。然而，中國將AIS資料視為國家安全問題的做法，在全球「獨樹一幟」。

（二）曾參與製作該報導《金融時報》記者Steve Bernard 12月15日回覆查核中心詢問時指出，網路流傳的影片資料為2021年10月28日至同年11月8日的資料，並非近期資訊。

查核記者檢視Steve Bernard的X帳號，發現他在2021年11月24日也曾發布此影片。

查核點二：目前中國是否仍持續限制公共AIS資料存取？可能的影響為何？

（一）臺灣海洋大學智慧航運研究中心主任高聖龍指出，中國大陸自2021年起即限制公共AIS資料的存取，至今並未改變。中國大陸已發展自製的北斗定位系統，船舶可在GPS與北斗系統間切換使用AIS，使中國大陸船舶彼此之間仍能互相辨識，但台灣船隻則可能無法接收相關訊號，可能對海上交通安全造成影響，尤其在夜間航行時更需留意。

（二）交通部航港局說明，船舶自動識別系統（AIS）主要用於識別船隻號碼與國籍，若AIS訊號遭關閉或中斷，難以直接從系統判別船舶資訊。不過，即使未開啟AIS，在台灣的轄管範圍，仍可透過雷達來偵測到船隻，但畫面僅會顯示為不具身分的物體。

航港局說明，船隻AIS資料消失的原因多元，常見包括設備故障、電源關閉，或船上同時設有多套系統而導致資訊不一致，因此單憑AIS訊號消失，並不足以判定船隻有刻意或違法的行為。國際法亦未對未開啟AIS的船隻設有處罰規定，除非船舶已進入台灣轄管的海域範圍，否則不會主動監測在非轄管水域船舶是否開啟AIS系統。

不過，立法院日前已三讀修正《船舶法》，規定中華民國船舶以及位於台灣領海外界線內水域或台灣地區禁止水域的非中華民國船舶，均須安裝並正常運作AIS系統，能發送正確船舶識別資訊，違者可處新台幣3萬至1000萬元罰鍰。