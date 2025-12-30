中國2025年代表字 直指政經社會恐全面崩盤

2025年的中國，無論政治、經濟或社會，都瀕臨崩盤，多位海外中國民主人士皆觀察到各種不尋常現象，所選出的年度代表字，涵蓋了相關情況，包括混亂的「亂」、震盪的「震」、變化的「變」，以及衝塔的「塔」。

中共自亂陣腳 今年一切都亂了

2025年進入尾聲，綜觀今年整個中國，海外民主人士普遍認為，中國現在是軍心亂，官心也亂，民心更亂。

中國時事評論人蔡慎坤表示，共軍的上將們都被收拾，中國經濟又持續衰退，中共還把國際關係也搞亂了，中美關係風風雨雨幾十年，但從沒有像今年這麼亂過，從芬太尼問題到商品低價傾銷，都是在搞亂原有的國際地緣政治格局；另外，中日問題更是陷入亂無章法的境地，所以，他以「亂」作為中國2025年的代表字。

蔡慎坤：『(原音)本來日本對中共一直以來都是抱有某種幻想，而且是對中共這個政權，日本是沒有威脅的，包括過去對中國的人權、包括他們對少數民族的問題、香港的問題，日本人都只是觀望，他不會有激烈的批評，你想想，現在把日本完全的搞成一個敵人，還不是單純的對面的問題，那不就是現在「自亂陣腳」嗎？也是種「亂」吧！』

他提到，包括台海局勢，今年也被中共搞亂了，以往還算維持在相對穩定的情況，現在則是動不動圍台軍演，還愈來愈接近台灣，如果中共是想在亂中取勝，這是不可能的事，而且隨著這種亂，還會讓中共自身陷入惡果，不能自拔。

政經劇烈震動 恐「山崩地裂」

旅美經濟學者李恒青也談到，中國今年真的很亂，各個面向的震動都非常大，蘊含著將要「山崩地裂」的感覺，所以他選了「震」這個字。

他表示，中國多數人的收入都在衰退，尤其中產階級的資產更是大幅縮水。李恒青：『(原音)所以整個的經濟對前景沒有任何的希望，大家看不到，就像房地產似的，看不到起穩、回暖的跡象，一點也沒有，還是在持續的下滑，這是一個非常重要的，一方面，因為房地產是連帶把整個政府的財政、銀行全部拉垮了，現在幾十個產業全都連帶著。』

李恒青也指出，中國高達3億5千萬名的農民工，在今年10月就陸續返鄉，這景象非常恐怖，中共雖已下令，要求這些返鄉的農民工不可以長期滯留鄉下，不回城市，但是，這種系統性的大面積返貧肯定要發生，並會形成強烈的社會不穩定因素，因此，最近也能看到中國社會的犯罪率逐漸上升了。

民心思變 于朦朧事件成導火索

中國時事評論人唐靖遠則觀察，整個中共政局在今年發生重大變局，看得出來，中國國家主席習近平的權力出大問題了；另一方面，從近日中日問題中，也能看到民心的重大變化，中共的信用和形象在中國民眾的心中徹底逆轉，不再和政府同調。

唐靖遠：『(原音)中共每一次政府煽動對日本的這種仇恨，從來都是非常有效的，從來沒有失效過，唯獨這一次，我發現它真的不靈了，可以說大多數的中國人，現在在這一次中日的外交戰裡面都反過來了去支持日本，或者是對中共政府冷嘲熱諷，很多官方的新聞在報導中日外交戰的時候，經常新聞下面的評論，都是出現這種「翻車」，對日本那邊明裡暗裡的去表達一些支持，尤其高市早苗公布她的財產以後，更是看到在中國大陸網絡上面掀起一波對高市、對日本政府的認可，這個是今年一個巨大的變化。』

唐靖遠認為，中國藝人于朦朧事件是導火索，整起案子太悲慘，許多中國年輕族群是他的粉絲，嚴重被刺激到，所以輿論發酵，持續起碼兩個月的時間，因此「啟蒙」了很多人，讓許多年輕人清醒過來，意識到中共權貴真的沒有把老百姓當人看待。

大衝塔運動 隨時引爆

「中國人權」執行主任周鋒鎖則選擇「塔」作為年度代表字，他指出，中國本身就是一個塔型社會，少數的當權者在上層，大部分的人在底層，整個社會結構靠著權力、謊言和恐懼來維持，可是現在有很多人發現因為中國經濟處在螺旋下行，自己原本可能在這個塔的中層，卻已滑到了底層，還沒法擺脫，因此，轉為積極面，很多人開始「衝塔」了。

周鋒鎖：『(原音)對於有勇氣、有志向的人，今年持續大概現在已經快兩個月了，就是一個衝塔效應，大衝塔現象，在這種嚴密監控下邊，有很多人想辦法要反抗，現在表現的就是用各種方式來嘲弄政治制度、來嘲弄習近平，用一種非常明顯又隱晦的方式，這個明顯就是大家一看都知道，隱晦就是對於那個監控，包括這些監控的智能機器人都沒有辦法自動檢查，就是帶有很多創新。』

周鋒鎖認為，中共這個塔現在是愈來愈空心、搖搖欲墜，這股「大衝塔運動」在2026年很有潛力，隨時爆發。