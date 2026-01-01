中國2025年以舊換新補助商品 銷售總額近12兆元

（中央社台北1日電）中國商務部今天發布數據，指2025年獲得官方「以舊換新」方案補助的商品總銷售額逾人民幣2.6兆元（約新台幣11.7兆元），這些商品共由3.6億餘人次申請。以此計算，平均每1人次獲得補助的商品銷售額約為7200餘元。

根據中國商務部官網發布，細項來看，2025年獲得「以舊換新」補助的汽車共達1150萬輛；家電達1.29億餘件；手機等數位產品也有9100萬餘部；家庭裝潢廚衛則超過1.2億件；電動自行車逾1250萬輛。

中國商務部同時表示，在「以舊換新」效應下，2025年1至11月中國社會消費品零售總額年增4%，較前一年同期增加0.5個百分點，「以舊換新」帶動社會消費品零售總額成長超過1個百分點。其中，同一期間的家電零售額已超過2024年全年的數字，並突破1兆元大關，創同期歷史新高。

商務部提到，自2024年9月「以舊換新」政策全面實施以來，已累計發放直達消費者的補貼超過4.8億份。其中，2025全年每賣出2輛家用新車，就有1輛享受了「以舊換新」補貼；2025全年老舊電動自行車淘汰更新量超過2024年的9倍。（編輯：邱國強/唐聲揚）1150101