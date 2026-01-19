中國2025年出生率創歷史新低 人口連4年「生不如死」衝擊經濟前景

中國國家統計局今公布最新數據，中國2025年的出生率跌至千分之5.63，創下有紀錄以來的最低水準。（pexels提供）

儘管中國在2025年以5%的經濟成長率達成了政府設定的年度目標，且出口貿易順差創下歷史新高，但在亮眼的經濟數據背後，卻潛藏著一場難以逆轉的人口結構危機。

《CNN》報導，根據中國國家統計局今（19日）公布的最新數據，中國2025年的出生率跌至千分之5.63，創下有紀錄以來的最低水準，這也是該國人口連續第4年出現萎縮，顯示2024年出生率的短暫回升僅是曇花一現，並未改變自2016年以來長期下滑的趨勢。

這份數據揭示了中國正面臨嚴峻的「生不如死」困境。去年中國出生人口僅為792萬人，遠低於1,131萬的死亡人數，導致總人口淨減少339萬人，目前總人口數雖仍維持在14億，居世界第二，但勞動力萎縮與人口老化的雙重夾擊已成為經濟發展的最大隱憂。

數據顯示，60歲以上的高齡人口已達3.23億人，佔總人口比例攀升至23%，較前1年增加了1個百分點。聯合國甚至預測，到了2100年，中國可能有半數人口超過60歲，這將對退休金體系造成巨大壓力，並削弱中國試圖與美國抗衡的軍事與經濟實力。

面對日益惡化的人口結構，北京當局雖然已廢除實施數十年的「一胎化」政策，並由領導人習近平喊出維護「人口安全」與發展「高品質人口」的口號，試圖透過自動化轉型來彌補人力缺口，但成效似乎有限。中央與地方政府近年來祭出多項催生措施，包括發放育兒津貼、提供免費公立幼兒園教育、簡化結婚登記手續，以及各類的稅收減免與購屋補助，試圖減輕年輕家庭的負擔。

然而，分析人士普遍對前景感到悲觀。專家指出，過去嚴格的人口控制政策加速了與日韓相似的少子化進程，加上高昂的育兒與居住成本、年輕世代面臨就業困難，以及女性在養育子女上承擔不平等的重擔，使得晚婚、不婚與不生已成為社會主流趨勢。

