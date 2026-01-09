中國2025年只買1%白蝦 宏都拉斯媒體：微乎其微！台灣購買量第3多

國際中心／林奇樺報導

宏都拉斯全國水產養殖協會（ANDAH）近日公布了2025年的白蝦出口數據，雖然較2024年回溫，但比起2023年的高峰仍有落差，ANDAH執行長指出，與宏都拉斯斷交台灣有關。當地媒體更指出，中國的出口量根本微乎其微。

中國在去年僅向宏都拉斯進口75萬磅白蝦，當地媒體就直言微乎其微。（示意圖／資料照）

宏國當地媒體近日引述ANDAH報告指出，宏都拉斯2025年白蝦出口量為6891萬磅，年增8.22%，為當地帶來約2.61億美元外匯收入，不過整體表現仍不及2023年的高峰水準。

廣告 廣告

報導中提到，ANDAH執行長阿馬多爾表示，出口量尚未回到2023年的原因，與宏都拉斯與台灣斷交有關。他指出，台灣在2023年前一直是宏都拉斯白蝦最大的出口市場，之後宏國改與中國建交，但出口至中國的白蝦數量微乎其微，尚無法補上原本的市場缺口。

報導中也列出了2025年白蝦出口到中國的數據，僅75萬磅，金額約240萬美元，出口量占比約1%出頭；反觀台灣卻是宏都拉斯白蝦第三大出口國，2025年出口量約619萬磅，出口金額約1690萬美元。從出口量來看，台灣的出口量約是中國的8倍之多。

至於其他出口市場的部分，歐盟已連續第二年成為宏都拉斯白蝦最大出口地，去年出口至歐盟的白蝦約 2630萬磅，出口金額超過1.23億美元，比前一年明顯成長。協會指出，歐盟市場以高附加價值產品為主，因此單價較高，每磅平均約4.7美元。

第二多的則是墨西哥，同時也是成長幅度最大的市場。2025年對墨西哥出口量達2619萬磅，比前一年增加近1000萬磅，出口金額也從約4900萬美元提升至8370萬美元。不過，出口至墨西哥的白蝦多為整尾生鮮產品，單價相對較低，每磅約3.2美元。

台灣是宏都拉斯白蝦第三大出口地，其後依序為中美洲地區、美國、日本、中國與香港。協會並透露，宏都拉斯水產養殖業預計在2026年開始開拓南韓市場，尋求新的出口機會。

更多三立新聞網報導

被起訴氣炸！館長喊要賴清德出庭作證：司法迫害、這是冤案

寒流來襲能放低溫假？停班停課標準、勞工權益、過去案例一文看懂

2026機車補助來了！「這縣市」六都最多 可領44000元

建交逾90年！台灣大買「這國」酪梨 挑戰進口來源第3名

