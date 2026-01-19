中國2025年失業率5.2％ 官方稱就業形勢穩定

（中央社記者呂佳蓉北京19日電）中國國家統計局局長康義今天公布2025年國民經濟運行情況相關數據，全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，去年12月全國城鎮調查失業率為5.1％，官方稱就業形勢總體穩定。

中國國務院新聞辦今天舉行新聞記者會，由康義介紹「2025年國民經濟運行情況」，宣布2025年經濟相關數據。

根據介紹，消費者物價指數（CPI）與2024年持平，2025年12月CPI年增0.8%，官方稱居民消費價格總體平穩，核心CPI溫和回升。生產者物價指數（PPI）與2024年相比下降2.6%，2025年12月年減1.9％。

康義又指，全年全國居民人均可支配收入為人民幣4萬3377元（下同，約新台幣18萬6500元），比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長5%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入5萬6502元，比上年名義增長4.3%，實際增長4.2％；農村居民人均可支配收入2萬4456元，比上年名義增長5.8%，實際增長6%。

康義又指，全年全國固定資產投資（不含農戶）48兆5186億元，比上年下降3.8%。分領域看，基礎設施投資下降2.2%，製造業投資增長0.6%，房地產開發投資下降17.2%。全國新建商品房銷售面積8億8101萬平方公尺，下降8.7%；新建商品房銷售額8兆3937億元，下降12.6%。

康義又表示，年末全國人口（包含31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為14億489萬人，比上年末減少339萬人。

康義表示，全年出生人口792萬人，人口出生率5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率8.04‰，人口自然增長率為-2.41‰。城鎮化率67.89%。

從性別構成看，男性人口7億1685萬人，女性人口6億8804。從年齡構成看，16至59歲人口8億5136萬人，占全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口3億2338萬人，占全國人口的23%，其中65歲及以上人口2億2365萬人，占全國人口的15.9%。（編輯：廖文綺）1150119