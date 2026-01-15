中國2025年對美出口大減20%！《日經》：持續美中貿易摩擦成主因

中國海關總署統計，2025對美出口較前一年大減20%，《日經》報導，持續的美中貿易摩擦成為主因。美國自2025年2月起，接連對中國進口商品加徵關稅，中國也以報復措施對美國商品課徵關稅；對美貿易萎縮，可能推動美中去耦合進一步加速。

中國2025年對美出口大減20%

貿易摩擦致降幅創新高，分斷恐加速

根據中國海關總署14日公布的貿易統計（以美元計算），2025年中國對美國出口金額為4200億美元（約新台幣66兆8000億元），較前一年大減20%。減少幅度為可追溯統計的1994年以來最大，顯示在半導體等領域，美中之間的「去耦合」（分斷）可能正在加速。

對美出口的降幅，已超過2023年創下的13%減幅，也高於2019年美中貿易戰爆發之年，以及2009年受到雷曼兄弟事件衝擊時的水準。2025年中國自美國的進口亦年減15%，連續第四年呈現負成長。

持續的美中貿易摩擦成為主因。美國自2025年2月起，接連對中國進口商品加徵關稅，中國也以報復措施對美國商品課徵關稅。雙方於4月相互加徵超過100%的追加關稅，幾乎進入類似禁運的狀態。

從月別來看，對美出口的年減幅在5月達到高峰，年減35%，主要是前期高關稅的影響仍在發酵。即便在美中領袖會談後，雙方於11月下調或暫停部分關稅，對美出口仍持續低於去年同期水準。

依品項來看，2025年1至11月期間，智慧型手機出口年減35%，煙火出口年減11%。進口方面，中國在3月對大豆加徵10%關稅後，自美進口大豆年減23%，該關稅已於11月暫停。同時，中國也擴大自巴西等非美國來源的採購。

中國國內方面，房地產不景氣導致內需疲弱，景氣持續低迷。第一生命經濟研究所首席經濟學家西浜徹指出，為維持經濟成長率，中國對外需的依賴將提高，因此對美出口可望逐步止跌。他也表示，目前美國對中追加關稅水準約為20%，與東協主要國家的相互關稅相當，使透過第三地迂迴出口的必要性降低。

2025年中國對美貿易順差為出口減進口後的結果，年減22%，減少幅度為2007年以來最大。中國正逐步降低對美國的出口依存度，2025年在追加關稅影響下，對美貿易順差進一步縮小。

對美貿易萎縮，可能推動美中去耦合進一步加速。中國在2026年至2030年的五年計畫中，明確提出將以人工智慧（AI）、半導體等高科技領域為核心，推動「自立自強」，建立不依賴美國的供應鏈體系。

中國並提出，在國有企業主導的AI資料中心建設中，將優先推薦使用國內企業生產的半導體產品。政府與企業將共享「安全、可信賴產品」名單，同時強化基礎研究，以提升整體科技實力。

整體來看，2025年中國出口總額年增5.5%。按國別與地區劃分，最大出口目的地東協年增13%，歐盟年增8%，皆為2022年以來的最高增幅，彌補了對美出口的下滑。

進口方面，受內需疲弱影響，全年幾乎持平。貿易順差達1兆1889億美元，為年度數據首度突破1兆美元。

（圖片來源：三立新聞）

