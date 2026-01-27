中國2025年工業企業利潤年增0.6% 結束三連降

（中央社記者張淑伶上海27日電）中國國家統計局今天在官網公布，2025年，規模以上工業企業實現利潤總額年增0.6%，結束了過去連續3年下降的態勢。

據公布，中國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7兆3982億元（約新台幣33兆2919億元），較上年微幅增加0.6%。

從3大門類看，製造業成長5.0%，增速較2024年大幅回升8.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.4%；採礦業下降26.2%。規模以上工業企業在去年12月的利潤由11月份下降13.1%轉為增長5.3%，回升18.4個百分點。

廣告 廣告

中國除了在COVID-19疫情後，從2022年到2024年的規上工業企業利潤出現3連降，分別年減4.0%、2.3%和3.3%。

2025年，規上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2兆561.0億元，年減3.9%；股份制企業實現利潤總額5兆5408.3億元，年減0.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額1兆7447.4億元，年增4.2%；私營企業實現利潤總額2兆2810.6億元，與上年持平。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧說，2025年，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，加快推進新型工業化。裝備製造業、高技術製造業等新動能對工業企業利潤支撐作用明顯。

規模以上高技術製造業利潤較上年成長13.3%，高於全部規模以上工業12.7個百分點。

他表示，儘管工業新動能的支撐作用明顯，外部環境變化影響逐步加深，工業轉型升級存在陣痛，部分企業生產經營仍面臨一定困難。（編輯：廖文綺）1150127