中國2025年工業企業利潤年增0.6% 結束三連降
（中央社記者張淑伶上海27日電）中國國家統計局今天在官網公布，2025年，規模以上工業企業實現利潤總額年增0.6%，結束了過去連續3年下降的態勢。
據公布，中國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7兆3982億元（約新台幣33兆2919億元），較上年微幅增加0.6%。
從3大門類看，製造業成長5.0%，增速較2024年大幅回升8.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.4%；採礦業下降26.2%。規模以上工業企業在去年12月的利潤由11月份下降13.1%轉為增長5.3%，回升18.4個百分點。
中國除了在COVID-19疫情後，從2022年到2024年的規上工業企業利潤出現3連降，分別年減4.0%、2.3%和3.3%。
2025年，規上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2兆561.0億元，年減3.9%；股份制企業實現利潤總額5兆5408.3億元，年減0.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額1兆7447.4億元，年增4.2%；私營企業實現利潤總額2兆2810.6億元，與上年持平。
中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧說，2025年，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，加快推進新型工業化。裝備製造業、高技術製造業等新動能對工業企業利潤支撐作用明顯。
規模以上高技術製造業利潤較上年成長13.3%，高於全部規模以上工業12.7個百分點。
他表示，儘管工業新動能的支撐作用明顯，外部環境變化影響逐步加深，工業轉型升級存在陣痛，部分企業生產經營仍面臨一定困難。（編輯：廖文綺）1150127
其他人也在看
同為陳其邁子弟兵 鄭孟洳、張以理站路口拼初選
高雄市三民區最年輕的市議員鄭孟洳，與曾任全國最年輕青年局長、現投入左營楠梓市議員選舉的張以理，26日共同站在明誠、民族路口，向來往民眾拜票爭取支持品觀點 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台灣金聯攜臺銀 推動留房養老包租信託
[NOWnews今日新聞]台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（26）日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業之業務...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
黃宏輝建築師的美食地圖：寒流中最暖傳承的台灣味——阿里不達太監羊羊肉爐與老主顧紅蟳薑母鴨
出過11本書走遍世界各角落，並非遊記乃生活美學的散文紀錄片，所以被稱「文青」，但那是二十年前的事了，現在該叫「文伯」了。在美食地圖所標記的還是以尋訪Fine Dining為目標，味道如何去了再說。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
高中木聯》李翊豪再見三振飆完投 成德一分苦勝義峰
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】成德高中今天(25日)首戰驚險過關，靠著先發投手李翊豪一夫當關完投，終場以2比1逼退義峰高中，在高中木棒聯賽第一階段搶下頭彩。 成德初亮相，今天把握2...智林體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈社論〉總預算卡關癥結：民進黨執意搞對抗！
針對今年度中央政府總預算案遲遲未能付委，行政院長卓榮泰日前向立法院喊話，要求直接公開…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
走春來貢寮靈鷲山8大祈福點 生肖屬馬免費結緣小桶金
2月16日就是農曆除夕，國人習慣春節安排走春行程。靈鷲山佛教教團以「迎春接佛，馬上有福」為主題，結合自然山海景觀與8大祈福點，打造兼具旅遊感與心靈感的走春路線，邀請民眾走訪，除了拍照打卡，也有助身心重新歸位。今年為馬年，生肖屬馬的幸運兒出示身分證，可免費結緣小桶金。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節拚消費 中國地方政府藉9天年假消費券大放送
（中央社台北26日電）中國經濟表現疲軟，官方將「促消費」列為今年重點政策，部分地方政府利用今年中國長達9天的農曆春節假期，紛紛推出「促消費」活動或發放消費券，金額從數千萬元到數億元不等，像是湖北武漢就將發放人民幣2.78億元消費券，河南省也將發放2億元消費券。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
伊朗司法首長：抗議煽動者將遭到毫不寬恕懲罰
（中央社巴黎25日綜合外電報導）伊朗司法首長今天警告，可以預期，近期一波反政府抗議的幕後主使者將遭到「毫不寬恕」懲罰。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師
宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億78自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
花蓮"繪本故事屋" 東部首座國家級閱讀示範區
（地方中心／趙永博 花蓮報導）花蓮文化創意產業園區內的「繪本故事屋」，是東部地區設立的第一座國家級繪本閱讀示範基地，以繪本為核心，打造閱讀、展演與互動兼具的親子文化場域，目前館藏超過3000冊，符合全齡閱讀，從兒童到成人都能享受閱讀樂趣。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴現警訊？他曝蔡英文「截然不同的道路」：有很多壓力
徒手攀登高手霍諾德成功登頂台北101，總統賴清德發文恭喜霍諾德，也謝謝所有幕後英雄，卻被發現他並未提及台北市，引發討論。國民黨台北市議員李柏毅指出，前總統蔡英文的發文人情味、親民感比賴好很多，似想突顯跟賴截然不同的道路，這是重要的警訊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作
（中央社首爾26日綜合外電報導）國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩昨天參觀一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
江啟臣、楊瓊瓔僵局 盧秀燕：若2次協調不成快初選
江啟臣、楊瓊瓔僵局 盧秀燕：若2次協調不成快初選EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中市連6年蟬聯內政部建造執照六都都會型甲組特優
台中市政府都市發展局自109年起，於內政部主辦的「建造執照與雜項執照核發項目」，連續6年蟬聯都會型甲組特優，112年及113年更是獲得100分滿分的優異成績，顯示都發局在建造執照與雜項執照核發項目的行政管理及創新作為獲得中央高度肯定。都發局長李正偉表示，為確保建造執照審查品質，都發局貫徹建造執照抽查管理及行政與技術分立制度目標，對已核准的建造執照案件，依規模按比例抽查其「建築設計」、「建築結構」、「綠建築設計」、「地基調查報告」內容，確保建築簽證品質與公共安全。都發局也定期與建築師公會宣導缺失樣態及辦理教育訓練，以提升技師簽證品質。在建造執照審查程序上，都發局亦推動多項建造執照審核精進業務，包含建造執照無紙審照、建管得來速APP線上查詢申辦進度、擴充委託建築師公會審查業務 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高爾夫》布朗連打八天比賽，差點創造十八歲驚奇
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】年僅十八歲的Blades Brown（布雷德斯‧布朗）渡過旋風式的八天！上週三在光巡賽的The Bahamas Great Aba羅開Golf 頻道 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
過年吃得巧、吃得健康！中醫師傳授膳食與穴位秘訣
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】年節期間，親友相聚、美食環繞，大家往往容易放縱吃喝，攝取過多高糖、高 […]觀傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意
（中央社墨爾本26日綜合外電報導）澳洲網球公開賽主辦單位表示，明天將迎來嚴重熱浪，氣溫可能飆升至攝氏45度，呼籲要到現場的球迷多補充水分並盡量待在陰影下。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
美人計追球版賭債25萬 假約會真擄人兩嫌逃逸｜#鏡新聞
原來26歲的宋姓男子欠了18歲洪姓債主25萬元的賭債。不過，宋姓男子明明躲了好久，最後為什麼會赴約出現在停車場呢？原來債主使出了美人計！他找了一名20歲的女子，在社群平台對宋姓男子狂送春波，最後真的把人騙了出來。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德「游刃有餘」火速登頂101震驚世界！她看完驚呼：向幕後超能力職人致敬
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰「徒手攀登101」，僅花費1小時31分鐘便成功登頂，過程中他多次展現從容冷靜的態度，笑稱「像爬山一樣」，掀起現場劇烈掌聲與歡呼。然而，整起困難的攀爬過程也被清晰記錄下來，讓台灣觀光協會會長簡余晏不禁直呼「向擁有超能力的專業職人致敬」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言