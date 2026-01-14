中國2025年汽車產銷量皆突破3400萬輛 再創新高

（中央社台北14日電）根據中國汽車工業協會今天發布數據，2025年中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，分別年增10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年居全球第1。

央視新聞報導，中國汽車工業協會（中汽協）今天發布以上數據。2025年，新能源汽車產銷量逾1600萬輛，其中中國國內新車銷量比重逾50%，成為中國汽車市場主導力量。

在對外貿易方面，汽車出口逾700萬輛，出口規模再升至新階段。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，年增1倍。2024年中國汽車出口585.9萬輛，新能源汽車出口128.4萬輛。

中國於2023年首度超越日本成為全球最大汽車出口國。據先前日媒報導，2025年中國車企的全球新車銷量首次超越日本，躍居第1。

央視報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，2025年，中國「兩新」（設備更新與以舊換新政策）政策加力擴圍，企業新品密集上市，汽車市場終端需求持續釋放，汽車產銷量實現超預期增長。

值得注意的是，2025年中國品牌乘用車銷量比重接近70%，較2024年同期上升4.3個百分點。在政策利好、供給豐富和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長，新能源汽車產銷量連續11年位居全球第1。

中汽協副秘書長陳士華表示，2026年「兩新」政策平穩有序銜接。9部門聯合印發的「關於實施綠色消費推進行動的通知」，將加快發展方式和消費模式綠色轉型，這將穩定市場預期，提振汽車消費。2026年，中國汽車產業將持續推進「高質量發展」，整體市場保持穩健運行。

根據界面新聞，中汽協預測，2026年中國汽車總銷量3475萬輛，年增1%。（編輯：廖文綺/邱國強）1150114