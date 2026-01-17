中國2025年用電量突破10兆度 相當於美國兩倍多

（中央社台北17日電）中國國家能源局今天宣布，2025年中國全社會用電量首度突破10兆度（kWh），達10.4兆度，年增5%，相當於美國全年用電量的兩倍多。根據美國官方數據，美國2025年用電量為4兆1980億度。

美國與中國正在人工智慧（AI）領域激烈競爭，AI耗能驚人，發電量成為全球發展AI的關鍵指標。

新華社報導，中國國家能源局17日宣布，2025年中國全社會用電量歷史性突破10兆度，達到10.4兆度，年增5%。這一數字在全球單一國家中尚屬首次，相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐洲聯盟、俄羅斯、印度、日本4個經濟體的年用電量總和。

據中國國家能源局數據，中國2025年用電量分產業看，第一產業（農林漁牧）用電量1494億度，年增9.9%；第二產業（加工和製造業）用電量6兆6366億度，年增3.7%；第三產業（服務業）用電量1兆9942億度，年增8.2%；城鄉居民生活用電量1兆5880億度，年增6.3%。

中國國家能源局指出，第三產業和城鄉居民生活用電對用電量增長的貢獻達到50%。其中，充換電服務業及資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業用電量增速分別達到48.8%、17.0%，是帶動第三產業用電量增長的重要原因。

路透社報導，美國能源資訊管理局（EIA）13日發布的「短期能源展望」報告指出，美國電力消耗量在2025年連續第2年創下歷史新高後，將在2026年和2027年進一步增長。

EIA預估，電力需求將從2025年創紀錄的4兆1980億度增加到2026年的4兆2560億度，並在2027年達到4兆3640億度。

報導指出，美國電力需求激增的部分原因是AI與加密貨幣資料中心的需求，以及家庭和企業在暖氣和交通運輸方面使用更多電力，減少化石燃料的使用。（編輯：楊昇儒/陳妍君）1150117