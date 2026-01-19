中國2025年經濟增長5%：「保五」背後，出口強撐，內需拖累
中國國家統計局週一（1月19日）公布的數據顯示，2025年中國全年國內生產總值（GDP）同比增長5.0%，精準完成了北京在年初《政府工作報告》中設定的「5%左右」的增長目標。
儘管面臨提振國內消費乏力、房地產危機曠日持久，以及美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）關稅政策引發的動盪等多重挑戰，但是在出口超預期增長和工業生產強勁的帶動下，中國依然在數字上交出了「一份合格答卷」。
結構性調整的痕跡也寫在產業數據中。2025年，第二產業增加值增速僅為3.9%，罕見地低於第一產業的4.5%和整體GDP的5%，這是房地產深度調整拖累建築業和上游工業的直接體現。
經濟增長的動力幾乎完全切換到了第三產業（增加值增長5.4%）和外貿出口（全年出口額同比增長6.1%），這意味著中國經濟正以一種「出口強、內需弱」的方式完成「保五」。
好消息：一場並不輕鬆的「保五」
從全年節奏看，2025年中國經濟呈現出「前高後低」的走勢：四個季度GDP同比增速依次為5.4%、5.2%、4.8%和4.5%，增速逐季回落。 經初步核算，2025年全年中國GDP達到約140.2萬億元人民幣，比上年按不變價格增長5%，與2024年增速持平，意味著中國暫時留在「5%時代」的下沿。
在二十國集團（G20）中，這一增速依然處於第一梯隊。按國際機構的2025年預測區間測算，中國大致排在僅次於印度、與印尼大致相近的位置，遠高於美國、歐元區、日本等主要已開發經濟體，從「相對表現」看依然亮眼。
多家機構在年內調查中給出的中國2025年增速預測中值也普遍落在5%附近：財新調查的經濟學家共識中值為5%，彭博、路透、日經和法新社的預測中值大多在4.8%-4.9%，最終官方數據略高於市場預期。
增長背後最突出的「功臣」是出口和工業生產。2025年全年規模以上工業增加值增長5.9%，在第四季度乃至12月，工業產出增速仍維持在5%以上，明顯強於消費端。
穆迪分析（Moody's Analytics）指出，出口在2025年實現了「逆勢增長」：儘管與美國的關係惡化且面臨高額關稅，對東盟和歐盟的出貨增加，幫助抵消了美國需求的疲軟，使整體出口保持強勁。 這也解釋了為何在外部環境不確定的情況下，中國仍能在製造業和外貿上維持較高景氣度。
外部需求和政策托底共同撐起了這場「保五戰」。ING銀行大中華區首席經濟學家宋林向BBC中文表示，實現「保五」，很大程度上得益於外部需求的韌性以及「以舊換新」等政策對消費的階段性提振，使得年初的強勁表現足以對沖下半年明顯的增長放緩。
麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊則認為，2025年將被視為又一個「雙速增長」之年：出口和製造業表現強勁，「雖然淨出口僅佔經濟總量的約3%，卻直接貢獻了約三分之一的增長」，出口成為北京得以避免大規模刺激政策的最大「意外驚喜」。
壞消息：消費、房地產與「冷冰冰的5%」
如果說「好消息」是5%的數字本身，那麼「壞消息」則藏在5%背後的體感溫度。過去三年（2023—2025年），中國GDP增速分別為5.2%、5.0%和5.0%，增速看似穩定，內涵卻在悄然變化——政策「托底」的色彩越來越濃，內需自發修復的動力卻不夠強。
消費是最直觀的例子。2025年社會消費品零售總額為50.1萬億元，同比增長3.7%，明顯低於GDP增速，也低於工業生產的擴張步伐。 其中，12月零售額同比僅增長0.9%，為疫情後最慢，顯示在短期刺激政策退潮後，居民消費意願再度轉弱。
穆迪分析認為，零售數據在很大程度上依賴政府的消費品「以舊換新」計劃，而非源自家庭的真實內生需求，這也反映出居民對未來收入預期的謹慎。
房地產則繼續扮演「出血點」。2025年全國房地產開發投資約8.28萬億元，同比下降17.2%，創下本輪調整以來新一輪深跌；新建商品房銷售面積僅8.81億平方米，同比下降8.7%，說明買房需求仍在收縮。 12月房價同比下跌2.7%，為五個月來最大跌幅，顯示政府一系列穩樓市舉措尚未扭轉市場預期。
價格和收入數據勾勒出另一幅「冷暖不均」的畫面。2025年全年居民消費價格指數（CPI）與上年持平，工業品出廠價格指數（PPI）同比下降2.6%，名義GDP增速僅為4.0%，已連續11個季度低於實際GDP增速，提示經濟仍處在通縮壓力之下。
同期，全國居民人均可支配收入名義增長5.0%，但零售數據疲弱，說明「多出來的收入並沒有全部進入消費端」，部分轉化為儲蓄和債務償還。 調查失業率全年平均約為5.2%，看似穩定，但全國企業就業人員週平均工作時間高達48.6小時、接近歷史高位，意味著就業穩定部分是靠在崗員工「更長的勞動時間換來的」，這與「消費謹慎、預防性儲蓄上升」的圖景互相印證。
一些機構甚至直接對官方數據提出質疑。凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春對BBC表示：「2025年的總體GDP數據為5%，與政府目標一致，但我們認為實際增長要比官方數據疲軟。」他補充說，該公司測算認為官方增長數據「誇大了經濟擴張速度」，至少高估了約1.5個百分點。
在這種「官方數字穩定、社會體感偏冷」的反差下，「中國是否會走向一個更低增速的新常態」成為經濟學界和市場的反覆追問。
人口數據為這種擔憂又增加了一層長期陰影。2025年，中國人口連續第四年下降，減少了約340萬人，總人口降至約14億。 出生人口則降至790萬，創下自1949年有統計以來的新低，多個指標顯示「少子化＋老齡化」正在從趨勢變為現實。 儘管各地政府推出育兒補貼、購房優惠等鼓勵生育的政策組合，但至少從2025年的數據來看，人口結構的壓力仍在累積，而非緩解。
展望2026：出口的「意外之喜」還能撐多久？
2025年的「保五」很大程度上是一場由出口和製造業托舉起來的增長。中國官方數據顯示，去年中國實現了約1.19萬億美元的貨物貿易順差，創下全球史上最大規模的年度順差之一，主要來自對美國以外市場出口的強勁增長。
中國國家統計局局長康義在發布會上表示，中國「國內供需矛盾突出，強供給弱需求現象顯著」，但同時強調，2026年中國有能力「保持平穩、健康的增長勢頭」。
這一判斷很大程度上取決於外部環境的走向。特朗普政府繼續將關稅作為核心經濟工具，近期還威脅要對與伊朗進行貿易或反對其「控制格陵蘭島」計劃的國家加徵新關稅。 儘管中美達成的關稅「暫停」安排使得美國最終實施的關稅水平低於市場一度預期，從而客觀上幫了中國出口一把，但這段「休戰期」是有時限的，預計將在2026年底前到期，把新一輪談判和摩擦都推到了時間表上。
穆迪分析警告稱，中國步入2026年時，國內信心依然脆弱、房地產低迷未解，外部環境卻在變得更加敵意，這意味著中國在新一年開局所面對的不確定性，與2025年年初時一樣多。
在胡偉俊看來，進入2026年，外需與內需之間的「拔河」將繼續上演。從這個意義上說，中國房地產的命運在很大程度上與美國和全球科技投資週期緊密相連。
換言之，如果全球科技資本開支放緩，出口端的支撐也可能同時鬆動。
對於未來經濟走勢，中國總理李強曾透露，中國政府的目標是到2030年使GDP達到170萬億元人民幣。
宋林指出，這意味著未來幾年需要保持4%—5%左右的年均增速。 「為了給這一目標開個好頭，我們認為中國有可能在2026年連續第四年將增長目標定在『5%左右』，但下調為『4.5%以上』的可能性也在上升。」
他同時強調，當前國內信心指標依然偏弱，這與房地產市場長期低迷，以及企業多年來通過降薪、裁員削減成本的做法密切相關；如果不觸及這些結構性問題，單純靠加碼刺激，其邊際效果可能會越來越有限。
即便如此，樂觀情緒也在積聚，主要在於「科技與產業升級」視為未來數年中國經濟的最大上行潛力。宋林對BBC中文表示，中國在未來五年的國家戰略將更集中於產業現代化和技術攻關，包括「AI+」產品、機器人技術和生物科技等領域，以期進一步向全球價值鏈上游攀升。
他認為，任何能激發新一輪需求的技術突破，都可能成為未來數年顯著的增長驅動力。
其他人也在看
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 72
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 45
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 22
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 3 小時前 ・ 85
CPB》張喜凱轉戰中國棒球城市聯賽完投勝！ 創下賽史第一人紀錄
中國城市棒球聯賽（CPB）昨日進行立春聯賽例行賽，前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國後繳出代表作，代表廈門海豚隊先發對上福州海俠，以112球完投之姿率廈門海豚以7比3擊敗福州海俠奪勝，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。TSNA ・ 3 小時前 ・ 5
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 10 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 775
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 54
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 1
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 645
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22