中國2025經濟成長恐是35年來最差 路透:今年難保5

中國即將在下週一（1/19）公布2025年經濟成長數據。外媒分析預估，中國勉強可保住近5%的GDP成長，但2026年的GDP不太可能繼續維持「保5」成績。此外，一項調查顯示，在中國的美國企業擔心中國經濟萎縮比美中貿易戰的程度更高。

路透社整理73位經濟學家的預測指出，中國2025年GDP成長約為4.9%，可說勉強達到官方設定的5%目標。不過經濟學家同時預估，中國2026年的經濟成長很可能放緩到4.5%，距離「保5目標」更遠。

另據法新社調查，分析師預估中國2025年GDP成長中值為4.9%。若真為如此，將是除了COVID-19疫情期外，1990年以來中國經濟的最差表現。

中國海關總署週三（1/14）公布2025年外貿出口數字，貿易順差超過8.5兆元人民幣，創下新高紀錄，完全未受美國川普政府過去一年的關稅貿易戰影響。

不過路透社指出，中國近來國內需求疲軟、房地產市場重跌不振，太過仰賴海外出口市場可說是經濟上的一大致命傷。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）近日對368間在中美國企業進行調查發現，64%受訪美企認為，中國經濟問題是其最大隱憂，高出美中貿易緊張對峙。主要原因就是這些美國企業的主要對象是中國的14億人口市場。

中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）說：「我們的企業必須和政治現實共存，但他們也同時聚焦在商業機會上。我們感覺到，中國政府仍希望外國投資，他們希望美國投資。」

美國總統川普重返白宮後一度對中國課徵高達145%關稅，迫使北京在貿易戰中低頭。雙方隨後達成休兵一年協議，川普也預定會在4月出訪中國。

美國商會的調查顯示，48%受訪企業對未來兩年的中國市場樂觀以待，比前一年的37%明顯出現信心增強。

