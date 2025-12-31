中國2026攻台？明居正：危機很大、發生很難

中國日前再次進行圍台軍演。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）





中國解放軍12月30日進行「正義使命-2025」圍台軍演，引發國際極高關注，也讓「中國2027年攻台」議題再次成為輿論焦點。美國戰爭部日前在國家安全戰略（NSS）、中國軍力報告（CMPR）明文指出，解放軍預期在2027年具備對台戰爭決定性勝利的能力。不過台灣大學政治學系名譽教授明居正提醒，不能排除中國2026年攻台的可能性。

正義使命-2025：反制「外部勢力」涉台

中國自時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，在3年半內進行7次對台軍演，且軍演區域一次比一次更接近台灣，正義使命-2025甚至將我國領海劃設為演習範圍，顯示中國有意將對台的區域軍事壓力常態化，並企圖實現封鎖台灣的「蟒蛇計畫」戰略目標。

廣告 廣告

正義使命-2025與過去對台軍演最大不同，在於中國多次強調此次軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，正好與美國戰爭部先前的報告內容相契合。

中國2027年具戰術勝利能力

NSS報告指出，台灣是從第一島鏈進入第二島鏈的門戶，若失去台灣，不只戰區被撕裂為東北亞跟東南亞，最終可能連第二島鏈也失守。CMPR明確表示，解放軍已從嚇阻轉向發展直接攻下台灣的實戰能力，以達成「建軍百年奮鬥目標」。

報告強調，中國預期在2027年底前，具備對台開戰並取得戰術性決定性勝利的能力，近年的軍演聚焦兩棲登陸、大規模火力打擊、海上封鎖，並提升對美國與美國盟友的反介入/區域拒止 （A2/AD）。

2027不是明確時間表

明居正在節目《下班瀚你聊》分析，美國戰爭部的報告不排除是為爭取更多預算而放大中國威脅論，但美國先前已考量習近平任期、解放軍建軍周年，推估中國會在習近平任期結束前、也就是2027年結束前攻台；習近平也曾指示解放軍，必須在2027年具備成功入侵台灣的能力。

明居正提醒，考量目前已知的戰爭因素，習近平真正的目標可能不是2027，假設習近平真的有所謂的目標：「那一定是2026。」不過明居正認為，儘管台海危機可能爆發，但中國對台灣發動全面戰爭的可能性不高，「危機很大、發生很難」。

https://www.threads.com/@huangweihan6312/post/DSzdUHFDw1C?xmt=AQF0HQ5ZzD76z5j3drxxQytA16_NzKX5uJRA7qwT6j6uYg

更多東森新聞報導

新／台南市長最新民調曝光 3強角力進入關鍵期

三中案二審維持無罪 馬英九：感謝司法公正

中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號

