中國2027作好攻台準備？賴清德：今年會積極落實「和平四大支柱」
面對國際智庫研判中國希望2027年做好攻台準備，總統賴清德今天（1日）表示，2026年對台灣來說是關鍵的一年，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、經濟韌性，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，樂意與中國交流合作。
賴清德提到，這次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多數一致認定，中國才是破壞區域和平的麻煩製造者，但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口，所以希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。
賴清德上午在總統府內發表2026新年談話，媒體詢問，不少國際智庫提醒，中國將2027年作好侵略台灣的準備訂為目標，明年就是2027年，如何看待中共攻台可能性。賴清德表示，身為總統有三大使命，就是讓國家安全、讓經濟發展得更好，也能夠把全國人民照顧得更周全。
面對國際智庫研判中國希望2027年做好攻台準備，賴清德表示，中國是否能如期達到目標，這是一回事，對台灣而言就是如「孫子兵法」所云「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備。
賴清德表示，未來這一年、2026年，對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是發展國防自主，建構台灣之盾，發展無人機、無人艇、水下無人潛艦、機器人無人載具等不對稱戰力提升國防力量，也會持續強化全社會防衛韌性，使民眾可以因應天然災害，必要的時幫助自己，也可以幫助街坊鄰里。
至於第二根支柱，賴清德表示，就是強化經濟韌性，台灣經濟不但要強，而且還要有韌性，不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子裡，必須要立足台灣、布局全球、行銷全世界，不僅要支持國際級科技產業，政府更要站在第一線，幫助遭遇困難的中小微型企業，透過人工智慧、各項科技，以及必要的手段來提升他們競爭力。賴清德說，只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法健全。
針對第三根支柱，賴清德說，台灣必須要跟民主陣營肩並肩站在一起，善盡台灣守護自己國家的責任，印太區域的每一個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任，並且共同合作的時候，才有辦法確保區域的和平穩定。
賴清德談到第四根支柱時重申，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的生活、民主自由生活方式的意願，在對等尊嚴下，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展」。
對於國防特別條例與今年度國防預算都尚未通過，是否影響國際挺台力道。賴清德表示，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是靠簽訂一紙和平協議，或是接受侵略者的主張，就能夠得到，所以投資國防，就等於在投資和平。
賴清德說，這次中國的軍演，看到解放軍演習的科目，有特別針對台灣新購的戰力做為假想敵演練，就可以看得出來這次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的，而這一筆國防預算，對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。
賴清德表示，如果預算持續被耽誤，會擔心國際社會誤解台灣的決心，因此非常期待，在野黨能夠以國家的利益、國家的安全，通過這筆預算，讓台灣更有力量能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。
