中國2027侵台目標逼近 賴清德：2026年對台灣非常關鍵

總統賴清德1日出席元旦升旗典禮，隨後發表「2026新年談話」。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕中國對台威脅加劇，有國際智庫評估中國的目標是2027年具備侵台能力。對此，總統賴清德今(1日)強調，要做最壞打算與最好準備，而2026對台灣是非常關鍵的一年，將積極落實和平四大支柱行動方案，若中國若願正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，台灣很樂意與中國交流合作。

賴清德今天上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下，於總統府大禮堂發表新年談話。媒體提問時關切，國際智庫提醒中國以2027年作為侵台準備目標，總統如何看待中共是否攻台的可能性。

對此，賴清德回應，他身為總統有三大使命：第一是讓國家更安全，讓經濟發展更好，也能夠把全國人民照顧得更周延。

賴清德說，至於媒體提及中國希望在2027年就能夠做好攻台的準備，是否能夠如期達到其目標，這是一回事情；就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所云，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們必須做最壞的打算，也做最好的準備。

賴清德：強化不對稱戰力 建構「台灣之盾」

「未來這一年，2026對台灣來講是非常關鍵的一年。」賴清德說，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」一方面強化國防力量，不管是對外軍事採購、或者是發展國防自主，建構台灣之盾，並發展無人機、無人艇、水下無人潛艦、機器人無人載具等不對稱戰力，以提升國防力量。我們也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除平常可以因應天然災害，必要時也可幫助自己、幫助街坊鄰里。

賴清德續指，第二根支柱是強化經濟韌性，我們經濟不但要好，而且還要有韌性；不能再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，我們必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時，不僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，幫助遭遇困難的中小微型企業，透過人工智慧(AI)、各項科技與必要手段來提升他們的競爭力，也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

賴清德：與民主陣營並肩 呼籲兩岸對等交流

關於第三根支柱，賴清德說，必須與民主陣營肩並肩站在一起，我們善盡台灣守護自己國家的責任，印太國家的每個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或世界民主陣營，每個國家都善盡自己責任並且共同合作的時候，區域的和平穩定才有辦法確保。

賴清德強調，和平第四大支柱，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式意願，還能夠對等尊嚴，我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。

