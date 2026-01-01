中國2027侵台目標 賴清德舉《孫子兵法》：台灣要做最好準備

迎接2026，總統賴清德今（1）天發表元旦談話，除了回顧過去一年政績，他也提到，立法院持續卡關1.25兆國防特別預算、中央政府總預算等，然而國際智庫、美國對中軍力報告等都指出，「中國以2027年侵台為國家目標」，他舉例《孫子兵法》指出，中國明年能否如期攻台達到目標是一回事，但台灣也要做最好準備，強化國防力量、經濟韌性以及和民主陣營站在一起，強調中國願意正視中華民國存在事實，台灣也樂意和中國交流。

賴清德今發表元旦談話，被問到美國的中國軍力報告和國際智庫都在提醒，「中國以2027年作為侵略台灣的準備、當作國家目標」，他舉例《孫子兵法》所說「勿恃敵之不來，是吾有以待之」，直言中國明年是否能如期達標是一回事，但台灣也需要做最好的準備。

廣告 廣告

賴清德強調，「和平無價，戰爭沒有贏家」，和平要靠實力而非一紙協議，或是接受侵略者的主張就能和平，此次中共軍演可以看到，台灣國防安全是必要的，因此他呼籲盡快通過國防特別預算，讓台灣更有力量達到守護國家、保護人民安全的目標，「比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口，我希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國認為可以侵略台灣」。

賴清德強調，作為總統有三大使命，首先讓國家更安全、經濟發展更好、人民照顧更周延，因此未來一年要強化國防力量、對外軍事採購或是發展國防自主，發展無人機、無人艇、水下無人潛艇等；第二，強化經濟韌性，賴清德表示，不能像以往把雞蛋放在同一個籃子，必須要布局全球、行銷全世界，也要支持國際級科技產業，協助中小微型企業透過AI、科技提升競爭力，建立台灣經濟韌性。

最後，就是要和民主陣營的盟友站再一起，賴清德提到，印太國家都在強化國防力量，當印太國家都善盡各自責任、共同合作，區域才能和平穩定，他重申「只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，對台能夠對等尊嚴，我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展」。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

沒有國家總預算的第一天...賴清德元旦喊話在野：國家發展不該是籌碼

藍白提總統彈劾案 賴清德嗆：明知未達門檻「浪費時間」、我不貪不取

全文／總統元旦談話 賴清德：面對中國軍事野心「台灣沒時間內耗」