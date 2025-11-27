中國2027侵略台灣？總統府稱錯誤解讀 立院綠黨團：在那之前要提升戰力

記者楊士誼／台北報導

賴清德指出「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備......企圖併吞台灣」，但總統府稱，總統「證實」中國將於2027年攻台是片面解讀。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德提出國防特別預算，並指出「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備......企圖併吞台灣」，但總統府稱，總統「證實」中國將於2027年攻台是片面解讀。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，對手放出2027年前完成武力併吞台灣的準備工作，台灣當然必須在那之前提升戰備能力，希望不分朝野能全力支持特別預算。

總統賴清德昨日指出，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣，外界解讀為總統證實中國將功台，但遭總統府發言人郭雅慧駁斥是「錯誤片面解讀」，2027年是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

民進黨團上午召開輿情回應記者會，鍾佳濱指出，2027年是共軍建軍百年，中共也多次表達要完成「武力併吞台灣」的準備工作，既然對手已經放出說法，台灣當然必須在2027年前提升戰備能力，這時間點是很清楚的。他表示，對方叫板，我方當然要在2027年完成提升戰備準備。

鍾佳濱也表示，特別預算分八年執行，在這期間，前兩年需趕快提升戰備能力，後面六年期盼達到全面嚇阻實力，這在建軍整備上是非常清楚的。而美國「美中經濟暨安全檢討委員會」也估算中國侵略台灣的時間點提出2027、2035、2049的潛在時間點，軍事威脅何時發生沒人知道，「凡事預則立，不立則敗」，他也呼籲國人、不分朝野全力支持總統宣示的特別預算。

另對於新黨副秘書長游智彬等人前往日台交流協會抗議日相高市早苗，更要「斬首日本走狗、萊爾校長」，鍾佳濱直言是「東施效顰」，游智彬這樣的荒唐行徑非但不能引起認同，還會被日本人譏笑，更是貽笑大方。

