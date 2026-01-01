中國2027年可能攻台？賴清德引「孫子兵法」：2026是台灣非常關鍵的一年

記者劉秀敏／台北報導

迎接2026年，總統賴清德今（1）日以「韌性之島，希望之光」發表新年談話，針對媒體關注如何看待未來這一年與中國2027攻台時間點，賴清德再度引用《孫子兵法》，強調台灣必須做最壞打算及最好準備。賴清德說，2026對台灣來講是非常關鍵的一年，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，而只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民主自由的生活方式、對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。」

賴清德今日上午在總統府發表2026新年談話，並接受媒體提問。媒體關注，包括美國的「中國軍力報告」與國際智庫都提醒，中國以2027年作為侵略台灣的準備，明年就是2027年，如何看待未來這一年，中國是否有攻台可能？

賴清德表示，身為總統，他有三大使命：讓國家更安全、讓經濟發展更好、把全國人民照顧得更周延。至於中國希望在2027年做好攻台準備，中方是否能夠如期達到目標是一回事，但就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，必須做最壞的打算，也做最好的準備。

賴清德指出，2026年對台灣來講是非常關鍵的一年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，一方面「強化國防力量」，不管是對外軍事採購或是發展國防自主，建構台灣之盾，並且發展無人機、無人艇、水下無人潛艇、機器人、無人載具等不對稱戰力，來提升國防力量；也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾除了平常可以因應天然災害，必要時也可以幫助自己與街坊鄰里、其他的朋友。

賴清德接續提到，第二根支柱就是「強化經濟韌性」，台灣的經濟不但要好，而且還要有韌性，不能夠再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。同時，不僅要支持國際級的科技產業，更要站在第一線，幫助遭遇到困難的中小微型企業，透過人工智慧、各項科技與必要手段，來提升他們的競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能夠發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

賴清德說，第三根支柱是，台灣必須要跟民主陣營堅定肩站在一起，善盡守護自己國家的責任，也看到印太國家、每一個國家都在強化國防力量，也只有印太區域或是世界民主陣營每一個國家都善盡自己責任，並且共同合作的時候，區域的和平穩定才有辦法確保。

「當然，我利用今天也再度重申『和平第四大支柱』」，賴清德強調，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由生活方式的意願，能夠對等尊嚴，我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。

