中國2027年將武統台灣？ 總統府澄清：錯誤解讀

總統賴清德26日召開國安高層會議後，親自開記者會宣布「守護國安行動方案」，不過，致詞中的一段「北局當局以2027年完成武統台灣為目標」言論，被部分人士解讀，是首度證實了「中國將在2027年攻台」，府方週三晚間澄清並非如此。

總統府發言人郭雅慧說明，總統在記者會所指的並不是中國要在2027年發動對台灣的侵略戰爭，而是中國正以2027年作為一個節點，推進武統台灣的各項軍事準備，2027是區域面臨中國風險最高的時期。

1.25兆國防預算禦中 藍委不買單：編8年太遠了

而因應中共犯台風險，賴總統提出要在8年內編列1.25兆元國防特別預算，喊話朝野共同支持，但目前看來在野陣營並不買單，國民黨立委陳玉珍質疑，2027武統台灣論這個說法，事實上是一個很沉重，也很嚴肅的事情，如果2027就可能打仗，我們武器不夠，怎麼還分8年編列預算呢？

「守護國安行動方案」歐美挺 綠委：備戰才能止戰

國際方面，賴總統的宣示獲得迴響，美國國務院表示樂見，AIT處長谷立言發文力挺，德國在台協會處長也拍影片展現支持。執政黨立委許智傑聲援強調，「備戰才能止戰，國軍要有自我防衛能力，結合美日民主聯盟，才是嚇阻中共最有效的方法。」

2027這個關鍵節點距今只剩短短不到2年，在有限的時間內，政府定調，台灣會做足準備，強化自身國防力量，以嚇阻外在威脅。

台北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／陳盈真

