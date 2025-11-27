中國2027年武統台灣為目標？ 民眾黨團指總統說法與美日情報不符 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

總統賴清德昨日在國安記者會指出「北京以2027年完成武統台灣為目標」，事後府方又修改用詞、澄清為媒體錯誤解讀，引發各界議論。對此，立法院民眾黨團今（27）日批評，賴清德的言論與美、日評估相左，反而造成社會恐慌，更質疑若真認定北京2027年將完成武統，何以國防特別預算卻編列至2033年。

民眾黨團表示，賴清德昨日在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上，一句「北京當局以2027完成武統台灣為目標」震驚各界，這不只與美國總統川普的判斷不同，也和美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在11月18日發布的最新報告相左。

廣告 廣告

民眾黨團質疑，賴清德究竟有什麼通天本領，能取得美方都無法掌握的情資，明確點出「中共2027就會打」，只是總統才說完，總統府馬上出來澄清，指稱部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。黨團批評，府方還偷偷修改臉書文，將「以2027年完成武統台灣為目標」，改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

「賴清德是口誤嗎？還是刻意販賣芒果乾？」民眾黨團認為，倘若真如賴總統所言「中國2027就要完成武統台灣」，高達1.25兆新台幣的國防特別預算，2026不就要執行完畢？怎可拖到2033年？民進黨政府除了採購武器、發發小橘書，難道不用開始像以色列一樣，準備人人皆兵？

民眾黨團直言，當美國、日本等民主盟友，都在想盡辦法為東亞局勢降溫，賴總統身為總統與三軍統帥，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，「這個麻煩」不是偷改臉書文就可以閃躲。

民眾黨團諷刺，賴清德選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」，民進黨立法院黨團還有心情冷嘲熱諷民眾黨主席黃國昌出訪見了什麼人，殊不知現在的賴清德，恐怕早就是美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的人。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」

賴清德拋8年1.25兆軍購 李彥秀憂：國安與財政平衡成最大挑戰

【文章轉載請註明出處】