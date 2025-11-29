中國2027攻台？賴清德：不管是否動手 都要做好準備

總統賴清德29日出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」，會前接受媒體採訪。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德日前宣布新台幣1.25兆元國防特別預算，並提及北京當局以2027年完成武統台灣為目標進行整備。賴清德今(29日)說明，國際社會講的是中國在2027年做好攻台準備，不管有沒有動手，台灣都要做好準備，必須透過實力取得和平。

賴清德今受邀出席《今周刊》舉辦的「青春進行式，台灣未來式」總統與青年論壇，直球對決高中生的犀利提問。面對學生詢及「中共會打來嗎？」賴清德回應，這問題真的很重，會不會打來是身為總統最關切的問題，而他的做法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，就是說要做好準備。

賴清德說明，因為國際社會都講，中國在2027年之前要做好攻台的準備，有一些媒體跟民意代表誤會了，倒不是說2027年要動手。但不管他們有沒有動手，台灣都做好準備。他一上任後就提高國防預算，希望在明年可以達到GDP的3%以上，2030年達到GDP的5%。

賴清德說，總統府也成立全社會防衛韌性委員會，也會發每一位同學一本小橘書，大家可以回去參考看看，如果是天災、颱風、地震，可以經由這本書了解如何保護自己、又幫助別人。

賴清德續指，國防特別預算主要要達到三個目標，第一是打造「台灣之盾」，就像下雨總要撐把傘，如果中國飛彈打來、無人機過來，總要有台灣之盾保全戰力、保護關鍵基礎設施，並保護全國人民生命財產的安全。

賴清德表示，二是人工智慧化的時代來了，國防也要導入人工智慧，若是很多架無人機、很多顆飛彈過來，用人工智慧就能很快地高速感知，分高、中、低空有效攔截；三是國防工業，台灣是全世界少數幾個國家有能力打造國防工業，國防工業需要創新，因為未來是無人機、機器人、無人艇及各種無人載具，非常需要年輕人投入，用創新思維投入這個領域，讓我們國家更安全，產業升級轉型、經濟更進步、收入能夠更好。

