中國21歲銀樓老闆豪氣尾牙「發黃金」！ 一句話被網友讚爆：神仙老闆

中國河南許昌一名年僅21歲的銀樓老闆，近日因尾牙福利「超有感」引發網路熱議。他在年終聚餐上不僅替每名員工準備1克黃金作為獎勵，還加碼發出數十萬元人民幣現金紅包，並直言「錢是賺不完的」，希望大家能開心一點。

中國河南許昌一名年僅21歲的銀樓老闆，近日因尾牙福利「超有感」引發網路熱議。（圖/翻攝自微博）

綜合陸媒報導，該名年輕老闆在尾牙現場親自將1克黃金金鈔逐一發放給員工，單枚市值約500元人民幣（約台幣2255元），隨後再當場宣布加碼數十萬元人民幣現金獎金，甚至安排「蒙眼撈現金」活動，現場氣氛相當熱鬧。

老闆透露，店內有不少員工是需要兼顧家庭與工作的「寶媽族群」，長時間投入門市營運，他表示2025年比較辛苦，只希望大家能開心一點。他也在活動中公開公司對孕產員工的福利制度，包含生第一胎獎勵1萬元、第二胎加碼至2萬元，孕期薪資照發，原有職務永久保留，強調不會因懷孕影響工作權益。

面對外界關注，這名銀樓老闆態度相當低調，表示只是希望消除員工對「懷孕就會失業」的焦慮。他更直言，「錢是賺不完的，你把錢多分一點給員工，你只要對別人好，別人就一定會對你好，人是相互的」。

網友也紛紛留言稱讚，「神仙老闆、夢中才會出現」、「別人家的老闆」、「手動@出我老闆來看」、「怪不得21歲就當老闆了、有格局」。

