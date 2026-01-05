中國23歲女導演「柬埔寨墜樓亡」 監視器畫面曝光

中國女導演賴宇晴墜樓身亡。（圖／木蘭國際電影節官網、華語獨立影像資料館）

根據《星島頭條》與《柬中時報》綜合報導，年僅23歲的中國籍女導演兼編劇賴宇晴，日前在柬埔寨金邊市拍攝短劇期間不幸發生墜樓意外，最終搶救無效於1月2日身亡。賴宇晴的代表作品為短劇《愛是一本書》（Love is a Book），曾獲海內外關注；首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon），曾入圍第30屆釜山國際電影節，該片故事即設定在柬埔寨金邊。

據警方報告指出，賴宇晴出生於2002年8月，事發當時居住在金邊市一處民宅的一樓。意外發生於2023年12月30日凌晨0時30分左右。她被發現時已重傷，隨即送往金邊的俄羅斯醫院（柬蘇友誼醫院）救治，但延至1月2日下午5時仍因傷重不治。

案發地點為一棟多戶住宅，底層為房東自住，一樓由印度籍導演Jatla Siddartha及中國籍女子Li Fang承租，二樓則由一名法國籍男子租住。監視器畫面顯示，案發前一晚23時22分，法國男子返回住所時，賴宇晴曾站在門外，隨後進入屋內。至凌晨0時30分，監視器錄得樓上傳出談話聲響，接著賴女自高處墜落至地面，一樓兩名友人隨即下樓查看並將她扶起。

據了解，賴宇晴自2024年起赴柬與該兩人合作製作短劇。她的父親指出，女兒曾於2025年9月19日赴韓國領獎，但對女兒在柬的具體生活與工作情況並不清楚。 在接獲外甥通知後，於12月31日晚間飛抵柬埔寨，隨即前往醫院照顧女兒至其過世。

根據醫院開立的死亡證明，賴宇晴因頭部與身體多處重創致命，包括腦部腫脹出血、肺部挫傷伴隨血塊，以及鎖骨與脊椎骨折等，事發後即處於昏迷狀態。警方也在現場欄杆上採得指紋痕跡，作為後續調查的重要證據。案發時與死者同層的兩名友人，目前均被警方帶往刑事警察局協助調查。

