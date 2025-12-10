中國25歲外送員「5年存近500萬」！血汗作息曝光

國際中心／李明融報導

中國外送業在過去十年爆發性增長，已從餐飲配送擴展至全方位的「即時零售」生態系。這項服務徹底改變了數億城市居民的生活，帶來極致的便利與效率。然而，驚人效率的背後，是數百萬外送員以「速度與血汗」為代價支撐起來的巨大系統。一名中國外送員就分享自己在上海跑單5年的總收入，約人民幣140萬元（約新台幣616萬），扣掉必要開支積蓄達112萬元（約新台幣493萬），而他也透露自己的「血汗作息」，除了睡覺、吃飯之外，其他時間都在外送，相當辛苦。

廣告 廣告

中國外送員「燃燒生命」5年存近500萬！25歲男「血汗作息」全曝光

25歲的張學強勤跑外送，短短5年存超過400萬新台幣。（圖／翻攝自微博）

中國外送員「燃燒生命」5年存近500萬！25歲男「血汗作息」全曝光

外送成績驚人，因此被同業稱為「單王」。（圖／翻攝自微博）

根據《瀟湘晨報》報導，今年25歲的張學強，來自福建漳州，5年前因經營早餐店失敗，欠下5萬元（約新台幣22萬），為了盡快還清債務，他選擇加入外送員行列，而他的生活也過得相當節儉，平時除了睡覺、吃飯以及必要花費外，其他時間他完全不花錢，都在上班，除了除春節期間外，他幾乎每天從上午10點40分工作到翌日凌晨1點，全力透入外送工作上，站點隊長顏先生表示，張學強話不多，但送餐十分投入，「我從來沒看過他走著送餐，他都是跑著送的」，顏先生表示，外送行業的確努力能獲得相對應收入，但要像張學強這樣既節儉又拼命的「單王」實屬少見。

中國外送員「燃燒生命」5年存近500萬！25歲男「血汗作息」全曝光

張學強平時除了吃飯、睡覺，其餘時間幾乎全部投入接單送餐。（圖／翻攝自微博）

張學強為了保持精神工作，要求自己每天至少睡8.5小時，平時除了吃飯、睡覺，其餘時間幾乎全部投入接單送餐，扣掉必要開銷，短短5年就存下將近500萬元，他回顧自己靠勞動還清債務，還能存到積蓄，感到相當欣慰；新聞曝光後，在網路上掀起熱議，有網友推算張學強送一單的平均時間「5年收入140萬人民幣，年均約28萬（約新台幣123萬），若一年送350天，則日均收入約800元（約新台幣3500元）；按每單4元計算，一天需送出200單。若每日工作14小時，平均每小時要送14單、每單僅花4分鐘」，直呼真的是用生命在工作的外送員。

原文出處：中國外送員「燃燒生命」5年存近500萬！25歲男「血汗作息」全曝光

更多民視新聞報導

日本7.5強震媒體搶快訊！這家竟「還在播銀魂」

柬埔寨驚喜開放「對中免簽」！中國人嚇壞：誰愛去誰去

歷史觀測站／「珍珠港事變」84週年！美日大國「今昔對比」曝光

