中國25萬人過年改飛韓國！消費額上看百億

▲市調機構預估，中國遊客春節將轉往韓國，預計9天春節期間將有25萬人次赴韓旅遊。示意圖。（圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年假期即將到來，但由於中日關係高度緊張，韓國預計將取代日本，成為中國春節期間出遊的第一選擇，預估最多有25萬名中國遊客造訪韓國，較去年成長52%。

綜合中國日報網、彭博社報導，中國將自2月15日開始9天的農曆春節假期，市場調查機構China Trading Desk表示，9天連假預計將有約23萬至25萬中國遊客前往韓國旅遊，比去年增長52%，不過今年假期也比去年延長一天。

廣告 廣告

China Trading Desk的數據，僅在春節假期的一週內，中國旅客在韓國的消費預計將突破3.3億美元（約103億元新台幣），高於他們估計將在日本消費的2.5億至3億美元。

China Trading Desk指出，由於日圓走軟，日本一直是中國遊客最熱門的目的地，但如今卻面臨中國遊客數量銳減的困境。受到中日關係緊張等政治因素影響，預計今年春節前往日本的中國旅客數量，會比2025年減少60%。

報導分析，這一轉變反映了北京和東京之間日益加劇的外交摩擦，韓中關係改善，首爾積極放寬對中國旅遊團的簽證政策，以及中國人對另一個地區旅遊熱點泰國的安全擔憂，中國演員王星曾在泰國被綁架到緬甸電信詐騙中心，讓許多中國人取消泰國旅遊。

此外，受韓元走貶影響，人民幣與韓元之間有利的匯率，以及韓國流行文化的全球傳播，都增加了韓國對中國遊客的吸引力，熱門旅遊目的地包括首都首爾、韓國第二大城市釜山和旅遊中心濟州島。

全球航空數據公司Cirium（睿思譽）亦指出，春節期間韓國往返中國的航班數，較2025年增加25%、超過1330架次，而日本往返中國的航班則暴跌48%，僅略高於800架次。中國主要航空公司已將日本航班的免手續費政策延長至10月底。

為觀光客提供韓國醫美、整形診所諮詢的顧問公司「Seoul Medical Guide」表示，這幾週收到超過數百件中國遊客的諮詢，希望能預約在春節進行美容治療。相較之下，2025年僅收到零星幾件，20年來從沒見過這種爆發式成長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國際貴金屬飆漲、牙醫診所竟遭殃！日媒：做一顆銀牙賠6300日圓

中國收回熊貓還開酸！日網灌爆使館 矢板明夫：早非友好禮物

中國男性侵、猥褻3名「70、80歲老翁」日警3度逮捕 網全震驚