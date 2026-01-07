中國26歲女網紅斷雙腿、狼狽流落柬埔寨街頭！身染2毒…被趕出門原因曝

國際中心／陳弘逸報導

來自中國福建的26歲女網紅Umi（本名：吳甄楨），日前被發現狼狽流落柬埔寨街頭，且雙腿骨折、精神不佳，此案曝光後，引發關注。家屬透露，吳女隱瞞家人前往柬埔寨，因染毒，又被當地房東趕出租屋處，至於被去海外的原因，是遭同鄉男友詐騙才淪落街頭，官方則表示，她因誤信詐騙，才被拐到海外，實情仍待釐清；她的家人已搭機前往柬埔寨，準備將人接回家。

據《紅星新聞》報導，女網紅母親透露，女兒瞞著家人前往柬埔寨，直到去年4月中旬才得知此事並不清楚去哪、做什麼，還曾欺騙人在浙江，也不知她有吸毒，直到12月才透過友人得知。

來自中國福建的26歲女網紅Umi（本名：吳甄楨），日前被發現狼狽流落柬埔寨街頭，樣貌判若兩人，前後差距極大。（圖／翻攝抖音）

至於會流落街頭的原因，母親說，原本女兒住在柬埔寨西港海景灣房子，房東也是大陸人，但因吸毒，無法下床，才通知家屬，在海外的家人，只能先匯款請房東協助，未料，人出院後就失聯，再度收到消息，就是人已流落柬埔寨街頭。

經醫院治療，吳女被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液等多種病症，此外，體內還驗出冰毒與K他命等，呈陽性反應。

事後家屬得知，吳女去年3月在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務行業，並在當地交男朋友，但後來又分手，流落街頭原因，疑似房東擔心她死在屋內，才將人趕走。

但又有一說，吳女遭同鄉男友以「高薪生活」、「包機酒」等條件利誘，受騙到海外；疑遭男友出賣，才淪落如此慘況，實情仍待釐清；至於吳女的伯父今年1月6日揭露，她母親及堂哥已搭機前往柬埔寨，準備將人接回家。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

