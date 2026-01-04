中國26歲正妹「流浪柬埔寨街頭」滿臉憔悴 老父淚：她騙我在浙江上班
近日社群媒體瘋傳一名擁有數萬粉絲的26歲福建正妹網紅，滿臉憔悴地流浪在柬埔寨街頭，腿部疑似骨折受傷，手中還握著一張電腦斷層（CT）掃描照片。該名女子的父親悲痛表示，女兒先前一直聲稱在浙江打工，直到家屬報警後才驚覺，她早在去年4月就已離境前往柬埔寨。
從「浙江打工」到「西港街頭」：被拆穿的謊言
根據中國《網易新聞》報導，根據吳女短影音平台資訊，她擁有約2.4萬名粉絲，最後一則影片停留在2025年12月6日，地點標註於柬埔寨。
吳女的父親受訪時透露，女兒自國中畢業後便離家工作，長期對家人謊稱在浙江上班。然而，即便有工作，她仍頻繁向家裡伸手要錢，家屬至今已累計匯款超過8萬人民幣（約新台幣36萬元）。去年11月家裡決定暫停資助，沒想到12月底便傳出她在異鄉流浪的消息。
突傳求救訊息 匯款後隨即失聯
去年12月26日，吳女突然聯繫父親，宣稱腿部出了嚴重問題，急需醫藥費。家屬情急之下匯出2,200人民幣（約新台幣1萬元），隨後便徹底失去女兒的音訊。
同一時間，有親戚在網路上看到吳女流落西港街頭的照片。照片中的她神情極度委靡，膝蓋紅腫疑似骨折，甚至有人目擊她被遺棄在一家酒店門口。家屬向當地警方報案後，才得知殘酷的真相：女兒早在2025年4月就已經出國，且目的地正是惡名昭彰的詐騙園區聚集地——柬埔寨西港。
東南亞求職陷阱 家屬求救大使館
目前吳女仍處於失聯狀態，警方表示，由於案件涉及境外，已超出地方派出所管轄權限，建議家屬尋求駐外領事館與大使館協助。這起事件再度引發輿論對於「東南亞高薪求職陷阱」的關注，許多年輕女性被誘騙出國從事直播或博弈工作，最終往往因業績不達標或試圖逃跑而遭到虐待、遺棄。
吳先生在受訪時含淚呼籲：「只希望孩子能平安回來！」目前各界關注中國駐柬埔寨大使館是否能介入協助，尋回這名流浪街頭的年輕網紅。
