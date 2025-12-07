中國3公務船在台灣淺灘搜救演練？ 海巡署：不實措詞進行侵擾

中共官媒聲稱福建海事出動公務船舉行搜救演練，我國海巡署駁斥。（海巡署提供）

中共官媒《中新社》報導，福建海事局昨（6日）聯合中國交通運輸部東海救助局，在台灣淺灘海域舉行首次「搜救應急演練」，並在台海部署首艘大型巡航救助船「海巡06」。海巡署駁斥，稱中國以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。

《中新社》報導，福建海事出動3公務船「海巡06」、「東海救115」和「海巡0802」，在台灣淺灘海域舉行首次搜救應急演練，稱搜救應急演練之後，海事、救助船艇編隊隨後展開台灣海峽中部海域專項執法行動，對台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等水域展開巡查。 我國海巡署說明中國媒體報導「福建海事開展臺灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」一案，指出中國海事局3艘公務船是在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。

海巡署指出，上月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，不是執法，6日中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益，請國人放心。





