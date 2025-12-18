中國3女機場嗆台人！日網狂刷台日友好：怎能無視黨

國際中心／綜合報導



又是中國旅客！日本東京羽田機場近日發生一起旅客衝突事件，有多名中國旅客在機場內與台灣旅客發生口角衝突，現場叫囂聲非常大，中國籍女子更是失控高喊「台灣是中國的」等政治性言論，對台灣旅客進行言語攻擊，影片出爐後，立刻掀起日本網友熱議，聯想到中國政府呼籲民眾不要前往日本一事，開酸「怎麼可以無視黨的命令？」，更是狂刷一整排「台日友好」。





中國3大媽羽田機場狂嗆台灣人！日網酸「怎可以無視黨」狂刷一排台日友好

中國旅客情緒激動怒罵台灣旅客「台灣是中國的」。（圖／翻攝自Ｘ）

廣告 廣告





從社群平台瘋傳的影片上可以看到，現場有3名中國女遊客與2名台灣遊客在羽田機場內發生口角，當中1位中國女子情緒激動，對著台灣旅客高聲叫喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」等語，現場充斥著各種叫囂聲；而在航警到場後，1名懂日語的台灣旅客正冷靜地向航警說明事發經過，但中國女子卻因聽不懂，不斷嗆「說人話」、「說狗語啊？」，場面相當失控。

中國3大媽羽田機場狂嗆台灣人！日網酸「怎可以無視黨」狂刷一排台日友好

中國女子不斷嗆「說人話」、「說狗語啊？」，場面相當失控。（圖／翻攝自Ｘ）





畫面曝光後，立刻引發 X（前推特）瘋傳，眼看一邊是失控狂吼，一邊是冷靜應對，日本網友也紛紛對中國旅客的行徑感到不滿，開酸「中國人是世界上最丟臉的人！請你們不要出國旅行！你們沒有權利出國！」、、「我希望妳們繼續損害中國的聲譽」、「難怪共產黨稱民主為敵人」、「最好先從猴子進化成人類再出國」。

中國3大媽羽田機場狂嗆台灣人！日網酸「怎可以無視黨」狂刷一排台日友好

中國旅客的行徑引發日本網友不滿，紛紛留言開嗆。（圖／翻攝自Ｘ）





另外，也有日本網友聯想到中國政府呼籲民眾不要前往日本一事，開酸「怎麼可以無視黨的命令來日本呢」、「日文不是人類語言？那妳們為什麼要來日本？妳們家主席不是才勸妳們不要去日本嗎？」，甚至還有網友在留言區狂喊「台日友好」、「加油台灣」、「日本人永遠都會站在台灣人這邊」。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：中國3大媽羽田機場狂嗆台灣人！日網酸「怎可以無視黨」狂刷一排台日友好

更多民視新聞報導

夢多挺台後工作全沒！他揭真實收入：變窮也沒關係

夢多挺台挨轟滾回日本！300字吐心聲：台灣就是國家

台正妹住日飯店「帶電鍋煮和牛」遭炎上！員工揭下場

