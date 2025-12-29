中國3款戰機外銷有望大成長 美國防部揭「客戶不只巴基斯坦」：這些國家都有興趣

美國國防部日前發布2025年度《中國軍力報告》，解析中國解放軍軍力與應對策略，而軍事媒體《The War Zone》報導指出，根據報告內容，北京正為至少3款戰鬥機鋪陳新的出口訂單，由FC-31、J-10C與JF-17三箭齊發，中國戰鬥機出口可望大幅成長，並指出最對中國戰機感興趣的國家。

報導指出，五角大廈最新評估，點名中國在戰機出口方面有3款主力機型，分別是第五代戰機FC-31（J-35的出口型）、第四代戰機J-10C以及JF-17（梟龍戰機）。其中JF-17是中國與巴基斯坦共同研製，並未由解放軍使用。

廣告 廣告

就已取得的訂單而言，五角大廈指出，截至2025年5月，FC-31尚未獲得任何銷售合約，但已有「潛在客戶」，包括埃及、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

報導表示，較令人意外的是，五角大廈並未將巴基斯坦列為FC-31的潛在買家，儘管先前巴基斯坦官方曾表態計畫採購，至於埃及、沙烏地阿拉伯與阿聯，3國皆正在尋求新型戰鬥機。

而埃及曾計畫自俄羅斯採購24 架Su-35，但在美國制裁威脅與可能提供F-15的暗示下，該交易最終告吹；在沙烏地阿拉伯方面，FC-31則面臨相當擁擠的競爭名單，過去外界普遍預期，沙國將增購英國主導的颱風戰機，但在人權疑慮導致交易受阻後，於2023年轉與法國洽談採購54架飆風戰機。

近期，波音也證實正向沙烏地阿拉伯推銷 F-15EX「鷹 II」，而上個月更有報導指出，川普政府正評估出售最多48架洛克希德馬丁的F-35A給沙國。

報導分析，若將匿蹤戰機出售給沙烏地阿拉伯，將是美國的重大政策轉向，因為美國過去基於以色列的戰略平衡考量，始終不願向阿拉伯國家出口F-35，其中也包括阿聯；而在這兩個市場，北京似乎正以FC-31作為F-35的替代銷售方案。

至於J-10C，報告指出，目前唯一的出口對象是巴基斯坦，已交付20架，包含在2020年以來、共36架的2筆訂單之中，其餘交付時程仍不明。J-10C在今年印巴衝突中迎來實戰首秀，許多觀察人士認為表現顯著，尤其是搭配中國PL-15空對空飛彈。

報導指出，無論實際戰果如何，中國官方隨即大力宣傳J-10C與其國產飛彈，在巴基斯坦空軍手中的「成功表現」。此外，埃及、烏茲別克、印尼、伊朗與孟加拉也被指已對J-10C表達興趣。



更多風傳媒報導

