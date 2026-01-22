中國32歲工程師加班猝死！死後8小時仍被拉群「交代工作」

中國廣州一名工程師加班猝死。示意圖,取自Unsplash



中國廣州年僅32歲的工程師高廣輝，日前某一周六原本要去公司加班卻突然昏迷，送醫搶救不及猝死，讓家屬傷痛欲絕。家屬控訴，高廣輝在醫院搶救期間，公司的群組還不停地發送工作訊息，死後8小時候還收到一封私訊交代週一有個緊急任務要處理，不捨認為他是過勞送命。

根據中媒《紅星新聞》報導，高廣輝的家屬表示，他在2025年11月29日那天逝世，當天是週六，高廣輝當天早上很早起床，說自己有點不舒服，想坐一下順便處理工作，沒想到後來突然說自己尿失禁，讓家屬很著急，決定帶他去急診，搭電梯期間，他便癱倒在家人身上抽搐，陷入昏迷。

廣告 廣告

高廣輝被送往醫院後搶救3小時，被宣告死亡，原因則是「呼吸心跳驟停，心源性腦缺血綜合症」，醫生在醫囑上紀錄「反覆意識障礙後至昏迷」、「考慮已臨床死亡，患者家屬要求積極搶救」、「起病急，病程短，病情凶險」等。

家屬不捨說明，高廣輝在醫院搶救期間，微信還不停收到工作訊息，被拉入一個群組，被交代整理訂單，甚至被宣告死亡8小時候，收到私聊說「週一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」，令家屬心涼。

家屬翻出記錄說，高廣輝猝死錢一週的上班日，最早回到家是晚上9點38分，最晚則是10點47分，最後一次體檢已經是2024年6月，當時心電圖診斷正常。

家屬指控，高廣輝長期高工時、高壓，且猝逝當天也打算要加班，認為他是在工作期間死亡，公司須負起相當責任。

家屬也說，高廣輝10歲從河南到廣東定居，家境非常困苦，曾賣垃圾轉零用錢，立志想要努力轉錢改善命運，而他28歲晉升部門經理，每天都很忙碌。

