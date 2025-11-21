中國3A大作《湮滅之潮》曝新BOSS戰預告，畫面帥炸玩家傻眼：根本在看電影...

由中國 Eclipse Glow Studio 開發的《湮滅之潮》（Tides of Annihilation）今（21）日在 Xbox 發表會上公開最新預告，與 BOSS 對戰的實機畫面運鏡帥到不行，讓不少玩家相當驚豔：「根本在看電影...」。

《湮滅之潮》是一款結合現實倫敦與異世界交疊背景的動作冒險遊戲，故事靈感源自亞瑟王傳說。遊戲中，現實的倫敦遭遇異世界入侵和災變，建築崩塌、生命異化，玩家扮演唯一倖存者格雯德琳，踏上尋找災難起因並拯救城市的旅途。

《湮滅之潮》主角除了自己使用武器攻擊之外，還能換「幽靈騎士」偕同戰鬥，不同的幽靈騎士有不同攻防風格，而在今天曝光的 BOSS 戰實機中就展示了一位新的幽靈騎士角色，由於整體打鬥時的招式與轉場、運鏡等一氣呵成又帥氣，讓不少玩家看傻眼，爆讚：「看起來超屌」、「中國遊戲真的不斷進步」、「BOSS招式也太帥」、「畫面超美」、「戰鬥超有魄力」、「這什麼艾爾登法環x最後幻想x惡魔獵人合體怎麼美成這樣？」、「他召喚出一個生物共同戰鬥欸，任天堂要來敲門了」、「給這遊戲的畫面工程師與技術美術獻上掌聲，我們都看到你們的努力了」。

本作畫面與運鏡都相當帥氣（圖源：湮滅之潮）

此外，本作的主角格雯德琳正是在《光與影：33號遠征隊》負責主角瑪艾兒的配音員「Jennifer English」，他剛在金搖桿獎拿下最佳主角配音大獎，因此也可以期待她在本作中的演出。

《湮滅之潮》預計登上 PS5、Steam、Epic Games Store 等多個平台，目前還未有上市時間。