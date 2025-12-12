中國3A武俠大作《影之刃零》發售日曝光！新實機預告帥炸，主機將由PS5獨佔
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會 The Game Awards（TGA 2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而這其中，中國北京靈遊坊（S-GAME）工作室開發的動作角色扮演遊戲《影之刃零》在今年獎會開始前就預告了他們會揭曉遊戲發售日期，今天也如約而至，並且也帶來最新實機畫面！
今（12）天的 TGA 2025 上，中國武俠動作遊戲《影之刃 零》也帶來了最新的實機畫面，也可以看出來這款動作遊戲十分注重玩家的格檔技巧，在緊張刺激的戰鬥中努力擋住敵人的所有攻擊方能順利制敵。此外，遊戲中也有精確閃避系統「幻影」，在精確閃避後玩家們似乎可以與幻影交換位置，從敵人意想不到的地方攻擊他們。
而最重要的是，《影之刃 零》終於正式確認將在 2026 年 9 月 9 日推出，除了 PC 之外，主機平台則將由 PS5 獨佔登場。
