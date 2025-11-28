中國4海警船稱「執法巡查」闖金門水域 海巡署驅離

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，針對中國海警今天在該機關網頁表示：「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，因與事實不符，海巡署嚴正駁斥，強調中國海警船已成「常態騷擾」。海巡署表示，中國4艘海警船今天闖入金門水域，經我方巡防艇力抗惡浪上前併行監控才駛離金門水域。

金馬澎分署表示，上午8點多，第12巡防區偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署，大約9點，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」4船，以「兩兩一組」分別自金門料羅東方及烈嶼西南方闖入我國水域，並以縱隊方式航行，海巡署派出4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，10點50分航出金門限制水域。

海巡署表示，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

海巡署表示，將繼續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，捍衛國家主權，安定民心士氣。

