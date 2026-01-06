中國4艘海警船侵擾金門 海巡署強力驅逐

海巡署6日出動驅離中國海警船船隻。（圖／東森新聞）





中國再次灰色侵擾台灣。海巡署今日（6日）偵獲金門周邊海域出現中國海警船，立即調派巡防艇驅離。海巡署強調，將持續堅定捍衛國家主權，守護我國自由、民主價值的決心永不改變，請國人放心。

中國海警船繼去年12月29、30日，藉軍事演習之名，入侵我馬祖及金門烏坵水域後，海巡署金馬澎分署第十二巡防區，今天下午再度偵獲中國海警船於金門周邊海域集結編隊，此舉明顯具有侵擾意圖。海巡署立即啟動應變機制，調派巡防艇前往應對、阻止並驅離。

第十二巡防區下午約2時，偵獲中國海警船隊於金門南方水域外分兩處集結，海巡署隨即調派巡防艇預置於限制水域待命。下午3時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船艦，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航向金門限制水域，此舉顯然意圖分散我方監控能量。

海巡署預置的巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控，有效阻止其持續深入我國水域，並同步透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向駛離。在海巡署全力應對與阻止下，中國海警船隊於下午5時12分轉向，航離金門限制水域。

中國海警船隻近期接連侵擾我國金門水域，此舉片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序，海巡署對此表達嚴正譴責。海巡署強調，肩負捍衛國家主權的重大責任與使命，即使面對強烈冷氣團來襲、海象惡劣的嚴峻挑戰，仍將全天候維持高強度的監偵作業與勤務部署，堅定捍衛國家主權，守護我國自由、民主價值的決心永不改變，請國人放心。

